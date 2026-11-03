Chi giudica i giudici?…l’opinione di Rita Faletti

Mentre il governo cerca di contenere una spesa pubblica sempre più difficile da sostenere, una vicenda poco discussa dall’opinione pubblica rischia di costare ai contribuenti quasi un miliardo di euro. Al centro della questione vi è il metodo di calcolo utilizzato per adeguare gli stipendi dei magistrati. Una scelta apparentemente tecnica ma dalle enormi conseguenze economiche e istituzionali. Il criterio della “media semplice” applicato agli adeguamenti retributivi dei magistrati ha prodotto effetti molto rilevanti. Per il triennio 2021-2023 l’incremento è stato fissato al 6,69%, mentre per il triennio 2024-2026 è salito al 12,32%. Tra arretrati e adeguamenti, il conto per lo Stato sfiora i 979 milioni di euro. Proprio per questo il governo ha annunciato l’intenzione di tornare al precedente metodo della media ponderata sulla consistenza numerica delle varie categorie del pubblico impiego, ritenendolo più aderente alla realtà e meno distorsivo. A mio giudizio si tratta di una scelta corretta. Non perché i magistrati debbano essere penalizzati rispetto ad altri dipendenti pubblici, ma perché i loro stipendi dovrebbero seguire criteri che riflettano l’andamento effettivo dell’intero comparto pubblico. Quando un diverso metodo di calcolo genera esborsi straordinari per quasi un miliardo di euro, è legittimo chiedersi se quel meccanismo sia davvero equilibrato. Il problema non è soltanto economico. La magistratura esercita un potere enorme sulla vita dei cittadini, sul loro patrimonio, sulla loro libertà e sulla loro reputazione. Proprio per questo dovrebbe essere accompagnata da un livello di responsabilità proporzionato al ruolo che ricopre. Quando si verificano errori giudiziari, il costo dei risarcimenti ricade quasi sempre sullo Stato e quindi sui contribuenti. Il cittadino paga attraverso le proprie tasse le conseguenze di decisioni sbagliate assunte da funzionari che godono di ampie garanzie e di limitatissime responsabilità dirette. Se a ciò si aggiungono adeguamenti e arretrati di tale entità, il rischio è che si rafforzi la percezione di uno squilibrio tra responsabilità e tutele. Esiste poi una questione di immagine e di credibilità istituzionale. In magistratura operano da decenni correnti organizzate che esprimono orientamenti culturali e ideali ben riconoscibili. Nessuno può negare ai magistrati le proprie convinzioni personali. Tuttavia, proprio per la delicatezza della funzione esercitata, essi non dovrebbero soltanto essere imparziali: dovrebbero anche apparire tali agli occhi dei cittadini. La fiducia nella giustizia si fonda infatti non solo sull’effettiva neutralità del giudice, ma anche sulla percezione della sua indipendenza da qualsiasi appartenenza politica o ideologica. Per questo il tema centrale non è l’ammontare dello stipendio dei magistrati, bensì il rapporto tra potere, responsabilità e fiducia pubblica. Una magistratura autorevole non può limitarsi a rivendicare le proprie prerogative e le proprie garanzie. Deve anche accettare regole che assicurino trasparenza, responsabilità e imparzialità, reale e apparente. Solo così si può evitare che il contribuente abbia la sensazione di sopportare da solo il peso economico e istituzionale di un sistema che chiede molto alla collettività ma restituisce troppo poco in termini di responsabilità personale. Intanto, la decisione del governo di tornare al metodo precedente della media ponderata, ha indispettito il presidente dell’Anm che ha tirato fuori la solita storia dell’indipendenza della giurisdizione, la cui salvaguardia sarebbe la tutela della retribuzione dei magistrati. Il segretario generale dell’Anm ha spiegato che non si tratta di una questione di soldi, ma tecnica. Dovrà approfondire. C’è poco da approfondire: media ponderata anziché semplice. Quindi è una questione di soldi. Ma anche istituzionale: i magistrati non sono una controparte della politica nella produzione delle leggi. È la separazione dei poteri.

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