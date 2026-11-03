Boom di prenotazioni per il 2 agosto in terra iblea. Il Sud-Est della Sicilia si prepara al grande buio con l’eclissi solare

03 Novembre 2026 – Il 2 agosto 2027 l’Europa e il Nordafrica saranno testimoni di quella che gli scienziati hanno già battezzato come “l’eclissi del secolo”. Un allineamento astronomico perfetto spegnerà il Sole a metà giornata, trasformando il giorno in notte per oltre sei minuti lungo una stretta fascia del globo. Sebbene il picco massimo di buio totale si registrerà nell’Alto Egitto, nei pressi di Luxor, l’Italia sarà una spettatrice privilegiata e il Sud-Est della Sicilia si troverà in una posizione assolutamente straordinaria.

Mentre il Nord del Paese vedrà un oscuramento più contenuto, il territorio ibleo e quello aretuseo diventeranno i migliori osservatori naturali della penisola italiana.

Secondo i calcoli degli esperti e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, la Sicilia meridionale sfiorerà la totalità. In provincia di Ragusa e Siracusa, inclusa la splendida zona barocca di Noto, il disco solare verrà coperto dalla Luna fino a una percentuale compresa tra il 92% e il 93,3%.

Questo significa che, pur non entrando tecnicamente nella fascia del 100% di oscurità, i territori di Ragusa e Siracusa vivranno un’esperienza quasi surreale. Intorno a mezzogiorno, l’orario del culmine, la luce calerà drasticamente. Il cielo assumerà una tonalità crepuscolare e insolita, l’aria rinfrescherà improvvisamente di qualche grado e le ombre diventeranno incredibilmente nitide e modellate.

L’evento si consumerà nella tarda mattinata del 2 agosto, un momento perfetto per chi si troverà nelle spiagge o nei centri storici barocchi delle due province. Inizio dell’eclissi intorno alle ore 10:00. Fase di massimo oscuramento tra le 11:15 e le 11:22 a seconda della specifica località. Fine del fenomeno astronomico intorno alle 12:30.

Il clamore mediatico attorno all’evento ha già innescato un vero e proprio boom turistico anticipato. Con Lampedusa ormai vicina al tutto esaurito per i voli e gli alloggi, tantissimi appassionati di astroturismo e semplici curiosi stanno ripiegando sulle coste e sulle città d’arte della Sicilia sud-orientale. Nelle strutture ricettive del Ragusano e del Siracusano si registra una forte crescita delle richieste di prenotazione per la settimana a cavallo del 2 agosto 2027. Le case vacanza e gli hotel con terrazze panoramiche o ampi spazi aperti sono i più ambiti dai viaggiatori che vogliono garantirsi una visuale perfetta sul cielo barocco. Molti operatori locali e host si stanno già muovendo per strutturare pacchetti dedicati, consapevoli che il territorio ibleo offrirà una delle percentuali di oscuramento più elevate di tutta l’Europa continentale.

Salva