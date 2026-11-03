AIL Ragusa celebra 20 anni di impegno al fianco dei pazienti ematologici

Il 6 e 7 novembre un convegno tra ricerca, assistenza e nuove prospettive

Ragusa, 03 novembre 2026 – Vent’anni di impegno, solidarietà e vicinanza ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie. AIL Ragusa celebra questo importante traguardo con il convegno “20 Anni di AIL Ragusa – Dati, Sfide e Nuove Prospettive”, in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre a Ragusa.

L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere il percorso compiuto dall’associazione sul territorio provinciale, approfondire i risultati raggiunti dalla ricerca scientifica e analizzare le prospettive future nell’ambito delle malattie ematologiche, con particolare attenzione ai bisogni dei pazienti, alla qualità della vita e al valore dei servizi di assistenza.

Il convegno riunirà medici, ricercatori, professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni, volontari e pazienti, dando spazio al confronto tra competenze ed esperienze diverse, unite dall’obiettivo comune di migliorare la presa in carico delle persone che affrontano una malattia onco-ematologica.

“Il ventennale rappresenta per AIL Ragusa non soltanto un’occasione per celebrare i risultati raggiunti, ma soprattutto un punto di partenza per rafforzare la propria presenza sul territorio e continuare a rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. La ricerca scientifica, l’assistenza gratuita, il sostegno psicologico, i servizi di accompagnamento e la partecipazione della comunità restano i pilastri di un impegno che punta a rendere il percorso di cura sempre più umano e accessibile”, dichiara la presidente di AIL Ragusa, Cettina Migliorisi.

La prima giornata, il 6 novembre a partire dalle 16, sarà dedicata ai progressi della ricerca scientifica e alla diffusione delle malattie del sangue. A moderare gli interventi sarà il dott. Giovanni Garozzo, già direttore dell’UOC di Medicina Trasfusionale ed Ematologia dell’ASP di Ragusa. Dopo i saluti della presidente di AIL Ragusa, Cettina Migliorisi, del presidente nazionale di AIL, Pino Toro, e delle autorità, si entrerà nel vivo con gli interventi degli esperti. Alle 16.30 il dott. Marco Vignetti, presidente della Fondazione GIMEMA Franco Mandelli ETS, illustrerà i progressi nella cura delle malattie del sangue ottenuti grazie alla ricerca no profit in Italia. Alle 17.10 la dott.ssa Antonella Usticano, del DASOE, presenterà i dati della rete regionale del Registro tumori. Chiuderà la sessione, alle 18, il dott. Giuseppe Cascone, direttore del Registro Tumori di Ragusa, con un’analisi epidemiologica sulle neoplasie emolinfopoietiche nella provincia iblea.

Il 7 novembre, con inizio alle 9.30, i lavori si concentreranno sulla qualità dell’assistenza e sull’attenzione alla persona. A moderare la mattinata sarà il giornalista Gianni Papa.

La dott.ssa Carmela Nicita, past president di AIL Ragusa, ripercorrerà i vent’anni di attività dell’associazione. Seguiranno, alle 10, l’intervento del dott. Agostino Antolino sulla gestione del paziente e, alle 10.30, quello della psicologa Simona Puccio sull’importanza del sostegno psicologico nel percorso di cura. Alle 11.30 Giuseppe Cassarino presenterà il servizio di trasporto pazienti, una delle attività con cui AIL Ragusa offre un aiuto concreto a chi deve raggiungere le strutture sanitarie per visite e terapie. Alle 11.45 spazio alle testimonianze di chi ha incontrato l’associazione durante il proprio percorso di malattia. La mattinata si concluderà alle 12 con la tavola rotonda “Le sfide del futuro per un mondo senza cancro”, coordinata dal dott. Sergio Cabibbo, direttore dell’Unità Dipartimentale di Ematologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Il convegno prevede il riconoscimento di crediti formativi ECM per medici, psicologi, biologi e professionisti sanitari. Per il conseguimento dei crediti, i partecipanti dovranno essere presenti venerdì 6 novembre dalle 15.30 alle 19 e sabato 7 novembre dalle 9.30 alle 13.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare AIL Ragusa O.d.V. al numero 0932 1838744, al cellulare 338 6937371 oppure scrivere all’indirizzo e-mail ailragusa@gmail.com.

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