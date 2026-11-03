Riapre la piscina di Modica: la Società Nazionale di Salvamento pronta ad avviare l’accreditamento per i nuovi corsi

MODICA, 03 Novembre 2026 – La Società Nazionale di Salvamento – Sezione Ispica-Pozzallo si è detta pronta a riattivare i propri programmi formativi nella città di Modica, con l’intento di avviare sia i corsi per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti, sia le procedure di rinnovo, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 85/2024. Tutto questo a seguito della riapertura della piscina comunale di Modica.

La Sezione darà subito il via all’iter amministrativo necessario per richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di Porto l’accreditamento formale della struttura modicana come sede didattica autorizzata. L’iniziativa segue il percorso virtuoso già consolidato nel dicembre 2025, che ha visto l’accreditamento convalidato per gli impianti di Noto, Gela e Ragusa.

Il Direttore della Sezione, Fabio Biagio Fidone, ha commentato positivamente la riapertura, sottolineando l’importanza del lavoro sinergico svolto con l’amministrazione e la gestione della struttura: “Desidero ringraziare il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, e l’Assessore Mommo Carpentieri per l’attenzione e l’impegno dimostrati affinché si potesse arrivare alla riapertura della piscina nel più breve tempo possibile. La restituzione di questa struttura alla cittadinanza rappresenta un risultato importante non soltanto per Modica, ma per tutto il territorio circostante. La piscina è un presidio fondamentale per lo sport, il benessere, la riabilitazione e la crescita delle attività acquatiche. Un ringraziamento va anche ad Andrea Ascenzo, gestore della struttura, con il quale lavoreremo per predisporre tutta la documentazione necessaria all’accreditamento presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto».

Con l’avvio delle attività, l’impianto modicano si candida ad usufruire di un bacino d’utenza assai vasto, servendo non solo Modica ma anche i comuni vicini di Scicli, Ispica e Pozzallo. Questa prossimità agevolerà i cittadini interessati a intraprendere la carriera nel salvamento o a regolarizzare i propri titoli abilitativi.

La riapertura dell’impianto segna il primo fondamentale tassello di una nuova stagione sportiva e formativa: completate le ultime pratiche burocratiche con le Capitanerie di Porto, la cultura della sicurezza in acqua e la formazione professionale saranno pronte a spiegare nuovamente le vele.