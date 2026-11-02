Vandalismo e disagio giovanile a Pozzallo: l’appello di “Pozzallo in Movimento” tra tolleranza zero e rivoluzione culturale

POZZALLO, 02 Novembre 2026 – Ferite al cuore e all’orgoglio della comunità: così il gruppo politico Pozzallo in Movimento definisce gli episodi di vandalismo che hanno recentemente colpito strade, piazze e infrastrutture cittadine, affiancati da condotte violente da parte di chi scambia gli spazi pubblici per un ring. Di fronte a beni comuni distrutti e al disprezzo per la convivenza civile, la formazione politica prende una posizione netta e inflessibile, ribadendo che la tutela della legalità e la difesa del territorio rappresentano priorità non negoziabili.

Tuttavia, fermarsi alla sola condanna o alla richiesta di punizioni rischia, secondo il movimento, di ignorare le vere cause del fenomeno. Dietro questi atti devianza si nasconde infatti un disagio giovanile profondo: il grido sordo di ragazzi cresciuti in un contesto iperconnesso ma al contempo segnato da una forte solitudine emotiva ed educativa, dove la trasgressione e la devastazione diventano spesso l’unico canale per affermare la propria esistenza.

Per contrastare efficacemente questa deriva, Pozzallo in Movimento propone una strategia articolata su un doppio binario indissolubile. Se da un lato resta fondamentale la fermezza della legge e la tolleranza zero verso chi deturpa la cosa pubblica, dall’altro appare improcrastinabile l’avvio di una vera e propria rivoluzione culturale. La risposta a lungo termine deve passare attraverso investimenti concreti nelle politiche giovanili, nello sport come palestra di rispetto e aggregazione, nell’associazionismo e nei linguaggi dell’arte e della musica.

Creare spazi vivi di confronto e stimolo significa offrire alle nuove generazioni un’alternativa sana in cui incanalare energie e creatività, aiutandole a sentirsi parte attiva e custode della propria comunità anziché avversaria. Proteggere la città, conclude il movimento, significa in primo luogo prendersi cura dei suoi cittadini, costruendo insieme un percorso sociale fondato su regole, inclusione e responsabilizzazione.

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