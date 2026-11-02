Vandalismo all’Istituto Agrario “Fermi” di Vittoria: infranta la porta d’ingresso durante il weekend festivo

VITTORIA, 02 Novembre 2026 – Un ennesimo episodio di vandalismo torna a scuotere il mondo scolastico vittoriese. Nel tardo pomeriggio di domenica, il complesso dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” – sezione Agrario di via San Martino, è stato preso di mira da ignoti che ne hanno danneggiato l’accesso principale.

L’allarme è scattato intorno alle 16:50, quando la centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza” ha captato la segnalazione d’intrusione e inviato una pattuglia sul posto per un sopralluogo immediato. Giunta all’ingresso dell’edificio, la guardia giurata si è trovata di fronte a una scena di netto danneggiamento: il vetro della porta d’accesso principale risultava completamente frantumato.

Mentre il piazzale antistante l’ingresso principale si presentava deserto al momento dei controlli, alcuni ragazzi sono stati notati all’interno del campo da calcio situato sul retro della struttura. La loro posizione e il loro eventuale coinvolgimento nei fatti sono attualmente al vaglio degli inquirenti per stabilire se si trattasse di semplici estranei o di persone legate all’episodio.

Constatata la gravità dei fatti, la centrale ha fatto scattare le procedure di emergenza avvisando il responsabile dell’istituto e le forze dell’ordine. In via San Martino sono giunti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito e raccolto tutti gli elementi utili per risalire agli autori del gesto.

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