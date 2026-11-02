  • 2 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Novembre 2026 -
Politica | Vittoria

Stato di salute delle scuole superiori di Vittoria: i Giovani Democratici incontrano la presidente del Libero consorzio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 02 novembre 2026 – Si è tenuto nei giorni scorsi, a palazzo della Provincia, un incontro promosso dai Giovani Democratici per affrontare la situazione e le criticità degli istituti scolastici superiori di Vittoria. L’appuntamento, che ha visto la fondamentale intermediazione del consigliere provinciale Gaetano Scollo, si è svolto alla presenza della presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. Alla riunione ha preso parte una delegazione dei Giovani Democratici composta da Gabriele Nicastro, segretario provinciale dei Gd della provincia di Ragusa, Lorenzo Lombardo, segretario cittadino dei Gd di Vittoria, e Simone Cassarino, membro del circolo Gd di Vittoria.

Nel corso del confronto è stato tracciato un quadro dettagliato dello stato dell’edilizia scolastica cittadina, con risposte e aggiornamenti specifici sui singoli plessi.
Plesso Cannizzaro: sono stati avviati i lavori di manutenzione della palestra, struttura che presenta gravi criticità legate allo sfondellamento del soffitto e a persistenti infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia.
Plesso Mazzini: i Giovani Democratici hanno chiesto chiarimenti sul completamento degli interventi alla palestra e alla facciata. È stato riferito che le opere, temporaneamente bloccate per mancanza di fondi, riprenderanno a breve con l’obiettivo di concludersi entro al massimo due mesi.
Plesso Marconi: i lavori per la realizzazione del nuovo auditorium e della nuova palestra sono in fase di completamento; le strutture si trovano attualmente già nella fase di collaudo.
Plesso Fermi: è stata avviata la messa in sicurezza dell’area centrale del plesso, mentre non sono state fornite risposte concrete in merito ai danni presenti sulla facciata esterna.
I Giovani Democratici confermano che continueranno a vigilare con attenzione sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulle condizioni complessive degli edifici scolastici di Vittoria, pronti a pretendere ulteriori chiarimenti ed interventi tempestivi ogni qual volta si renderà necessario.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube