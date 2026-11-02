Stato di salute delle scuole superiori di Vittoria: i Giovani Democratici incontrano la presidente del Libero consorzio

Ragusa, 02 novembre 2026 – Si è tenuto nei giorni scorsi, a palazzo della Provincia, un incontro promosso dai Giovani Democratici per affrontare la situazione e le criticità degli istituti scolastici superiori di Vittoria. L’appuntamento, che ha visto la fondamentale intermediazione del consigliere provinciale Gaetano Scollo, si è svolto alla presenza della presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. Alla riunione ha preso parte una delegazione dei Giovani Democratici composta da Gabriele Nicastro, segretario provinciale dei Gd della provincia di Ragusa, Lorenzo Lombardo, segretario cittadino dei Gd di Vittoria, e Simone Cassarino, membro del circolo Gd di Vittoria.

Nel corso del confronto è stato tracciato un quadro dettagliato dello stato dell’edilizia scolastica cittadina, con risposte e aggiornamenti specifici sui singoli plessi.

Plesso Cannizzaro: sono stati avviati i lavori di manutenzione della palestra, struttura che presenta gravi criticità legate allo sfondellamento del soffitto e a persistenti infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia.

Plesso Mazzini: i Giovani Democratici hanno chiesto chiarimenti sul completamento degli interventi alla palestra e alla facciata. È stato riferito che le opere, temporaneamente bloccate per mancanza di fondi, riprenderanno a breve con l’obiettivo di concludersi entro al massimo due mesi.

Plesso Marconi: i lavori per la realizzazione del nuovo auditorium e della nuova palestra sono in fase di completamento; le strutture si trovano attualmente già nella fase di collaudo.

Plesso Fermi: è stata avviata la messa in sicurezza dell’area centrale del plesso, mentre non sono state fornite risposte concrete in merito ai danni presenti sulla facciata esterna.

I Giovani Democratici confermano che continueranno a vigilare con attenzione sullo stato di avanzamento dei cantieri e sulle condizioni complessive degli edifici scolastici di Vittoria, pronti a pretendere ulteriori chiarimenti ed interventi tempestivi ogni qual volta si renderà necessario.

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