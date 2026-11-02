Sit-in di via Cavour a Vittoria rinviato, resta alta l’attenzione sul futuro del centro storico

Vittoria, 02 novembre 2026 – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il sit-in cittadino “Non vi lasceremo soli”, previsto in via Cavour a Vittoria, è stato rinviato a data da destinarsi. La decisione è stata assunta dagli organizzatori per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e consentire lo svolgimento dell’iniziativa nelle migliori condizioni possibili.

Il rinvio non modifica però lo spirito e le finalità della manifestazione, nata da Forza Italia Vittoria per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che interessano il cuore commerciale e sociale della città. Commercianti, residenti, famiglie e giovani continuano infatti a manifestare forte preoccupazione per le problematiche che interessano l’area del centro storico e, in particolare, via Cavour.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare quanti, in questi giorni, hanno espresso vicinanza, sostegno e disponibilità a partecipare all’iniziativa, segno di una sensibilità diffusa verso temi che riguardano il decoro urbano, la sicurezza, il rilancio delle attività economiche e la vivibilità del centro cittadino.

“Il rinvio è dettato esclusivamente dal maltempo – spiega il segretario cittadino Fi, Andrea La Rosa – ma l’attenzione resta altissima. La volontà di far sentire la voce dei cittadini non viene meno e sarà presto individuata una nuova data per l’appuntamento. L’obiettivo resta quello di mantenere acceso il confronto pubblico e istituzionale sulle questioni che interessano una parte fondamentale della città”. Nei prossimi giorni saranno comunicate le nuove modalità e la data del nuovo sit-in. Nel frattempo, proseguirà l’attività di sensibilizzazione affinché le istanze provenienti dal territorio possano tradursi in interventi concreti per il rilancio del centro storico di Vittoria.

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