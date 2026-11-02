Scicli, Scimonello: «Polivalente Franzo Trovato, grande emozione per l’intitolazione, ma gli spogliatoi sono nel degrado»

SCICLI, 02 Novembre 2026 – Una giornata di emozione e partecipazione quella dedicata sabato scorso al ricordo di Franzo Trovato, figura indimenticabile dello sport sciclitano, ma anche l’occasione per denunciare una situazione di degrado che riguarda gli spogliatoi del campo polivalente di Villaggio Jungi, recentemente intitolato alla sua memoria.

A sollevare la questione è Guglielmo Scimonello, già assessore allo Sport del Comune di Scicli, che esprime amarezza per le condizioni in cui versano i locali interni dell’impianto.

«Durante la cerimonia – dichiara Scimonello – diversi cittadini e amici mi hanno invitato a verificare personalmente lo stato della struttura. Quello che ho visto è stato desolante: gli spogliatoi versano in condizioni di totale degrado e abbandono».

«Da ex assessore, ma soprattutto da cittadino che si è speso con impegno e passione per restituire questo impianto alla città, non posso nascondere la mia delusione. È un colpo al cuore vedere la gioia di una giornata dedicata allo sport e alla memoria di Franzo Trovato contrapporsi a una realtà così mortificante».

Scimonello sottolinea come la qualità di un impianto sportivo non si misuri soltanto dal campo e dalle strutture esterne, ma anche dalla dignità dei servizi destinati ai giovani e alle società sportive che lo frequentano quotidianamente.

«Vantarsi di finanziamenti e annunciare progetti futuri mentre le strutture esistenti, frequentate quotidianamente dai nostri ragazzi, cadono nel degrado è un controsenso che la città non merita».

Un impianto pubblico, dopo essere stato recuperato, deve essere custodito e manutenuto nel tempo».

Da qui l’appello all’amministrazione comunale affinché si intervenga tempestivamente per ripristinare il decoro, le condizioni igienico-sanitario e la piena funzionalità degli spogliatoi del Polivalente “Franzo Trovato”.

«Il mio non vuole essere un attacco fine a se stesso, ma un richiamo alla responsabilità. La memoria di Franzo e il diritto allo sport dei nostri ragazzi non possono essere ostaggio dell’incuria e della superficialità di chi governa la città. Le opere pubbliche vanno realizzate, ma soprattutto curate e mantenute. Scicli merita attenzione, rispetto e fatti concreti, non passerelle», conclude Scimonello.

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