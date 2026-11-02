  • 2 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Novembre 2026 -
Attualità | Scicli

Scicli. L’arcobaleno saluta l’intitolazione del campo Polivalente di Jungi alla memoria di Franzo Trovato

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 02 novembre 2026 – I timori per la pioggia sono stati fugati dall’arcobaleno.

È stato il sindaco di Scicli Mario Marino a scoprire, insieme alla signora Enza Trovato, la targa che intitola alla memoria di Franzo Trovato il campo polivalente di Jungi.

Funzionario comunale del settore servizi sociali, dirigente calcistico, uomo di sport, Franzo Trovato è scomparso nel 2012 all’età di 55 anni a causa di una malattia.

Nel corso di questi anni gli amici più cari di Franzo, tutti esponenti del mondo dello sport sciclitano, hanno promosso un’iniziativa volta a intitolare un luogo simbolo della pratica sportiva a Scicli, il polivalente di Jungi, alla memoria dell’amico scomparso.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino, dopo un deliberato unanime del Consiglio comunale, ha avviato l’iter amministrativo attraverso l’interlocuzione con la Prefettura di Ragusa, per l’intitolazione del luogo pubblico alla memoria di Trovato.

Sabato pomeriggio, in una giornata resa incerta dalla pioggia, poi salutata dalla schiarita, il sindaco Marino ha scoperto la targa che intitola a Franzo il campo di calcio a 11, alla presenza della signora Enza, sorella maggiore di Franzo, del marito di questa e della nipote.

La cerimonia è stata partecipata da tanti sportivi di Scicli, dagli amici del cuore, e in particolare da quelli che si sono riuniti ora nell’associazione Sport&Food presieduta da Raffaele Giallongo, che ha lavorato a fianco di Bruno Trovato, Giovanni Giannone e altri ancora.

Un video ha ripercorso le tappe della vita di Franzo prima che la benedizione di Don Davide Lutri e una partita di calcio delle vecchie glorie dessero degna chiusura a questa giornata di sport.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube