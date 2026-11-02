Scicli. L’arcobaleno saluta l’intitolazione del campo Polivalente di Jungi alla memoria di Franzo Trovato

Scicli, 02 novembre 2026 – I timori per la pioggia sono stati fugati dall’arcobaleno.

È stato il sindaco di Scicli Mario Marino a scoprire, insieme alla signora Enza Trovato, la targa che intitola alla memoria di Franzo Trovato il campo polivalente di Jungi.

Funzionario comunale del settore servizi sociali, dirigente calcistico, uomo di sport, Franzo Trovato è scomparso nel 2012 all’età di 55 anni a causa di una malattia.

Nel corso di questi anni gli amici più cari di Franzo, tutti esponenti del mondo dello sport sciclitano, hanno promosso un’iniziativa volta a intitolare un luogo simbolo della pratica sportiva a Scicli, il polivalente di Jungi, alla memoria dell’amico scomparso.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Marino, dopo un deliberato unanime del Consiglio comunale, ha avviato l’iter amministrativo attraverso l’interlocuzione con la Prefettura di Ragusa, per l’intitolazione del luogo pubblico alla memoria di Trovato.

Sabato pomeriggio, in una giornata resa incerta dalla pioggia, poi salutata dalla schiarita, il sindaco Marino ha scoperto la targa che intitola a Franzo il campo di calcio a 11, alla presenza della signora Enza, sorella maggiore di Franzo, del marito di questa e della nipote.

La cerimonia è stata partecipata da tanti sportivi di Scicli, dagli amici del cuore, e in particolare da quelli che si sono riuniti ora nell’associazione Sport&Food presieduta da Raffaele Giallongo, che ha lavorato a fianco di Bruno Trovato, Giovanni Giannone e altri ancora.

Un video ha ripercorso le tappe della vita di Franzo prima che la benedizione di Don Davide Lutri e una partita di calcio delle vecchie glorie dessero degna chiusura a questa giornata di sport.

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