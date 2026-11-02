Restauro della Pala della Madonna del Rosario: Di Giacomo (UNC): “Modica riscopre e valorizza il suo tesoro d’arte e fede”

MODICA, 02 Novembre 2026 – Un importante risultato per la tutela della memoria storica e del patrimonio artistico modicano trova finalmente concretezza: la preziosa pala d’altare della Madonna del Rosario, custodita nella Chiesa di San Domenico adiacente al Palazzo Municipale, sarà restituita al suo originario splendore grazie a un finanziamento della Regione Siciliana e ai lavori di restauro specialistico curati dall’associazione Kermes di Ragusa. L’opera, realizzata nel 1561 dal pittore Antonino da Noto su commissione dei Padri Domenicani, rappresenta un autentico tesoro che ha resistito ai secoli e alle alluvioni, e che oggi necessitava di un accurato intervento di recupero.

Il corresponsabile dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) – Sede di Modica, l’avvocato Antonino Di Giacomo, ha espresso profonda soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come la salvaguardia del patrimonio culturale equivalga a custodire l’identità, la storia e le radici stesse della comunità modicana.

La notizia del restauro si inserisce nel contesto del grande successo riscontrato dall’iniziativa culturale e spirituale svoltasi lo scorso sabato 31 ottobre presso la stessa Chiesa della Madonna del Rosario. Promosso dai Francescani del Cantico e dedicato all’arte, alla storia, alla cura del patrimonio e alla presentazione dei lavori sulla pala, l’evento ha visto la partecipazione straordinaria di una chiesa gremita di fedeli e cittadini, a testimonianza della rinnovata vitalità del luogo di culto.

La serata è stata guidata con cura e profonda sensibilità da Don Stefano Modica, Direttore dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali, che ha evidenziato il valore del lavoro corale per la tutela dei beni ecclesiastici. Di grande spessore anche l’analisi del Prof. Paolo Nifosì, che ha proposto un affascinante confronto storico e artistico tra la pala modicana e quella omologa di Palermo. Ad arricchire l’incontro, un suggestivo omaggio musicale alla Vergine Maria curato dai maestri Stefano Indino (fisarmonica), Peppe Scucces (percussioni) e Pierpaolo Sichera (chitarra), insieme alle voci di Fra Antonello Abbate, Fra Emanuele Cosentini e Simona Cannizzaro.

A chiusura dell’evento, la Sindaca di Modica ha portato i propri ringraziamenti ai Francescani del Cantico per l’organizzazione, elogiando inoltre l’intervento di recupero della sagrestia portato a termine da un giovane volontario. Un doveroso riconoscimento è andato a Fra Antonello Abbate e Fra Emanuele Cosentini, la cui costante dedizione sta riposizionando la Chiesa del Rosario come punto di riferimento religioso e sociale per la città.

Come evidenziato dall’Avv. Di Giacomo, la sinergia tra istituzioni, Chiesa, studiosi, restauratori e volontari dimostra quanto Modica sia viva e attenta alla propria eredità. La cura dell’arte e della spiritualità rappresenta infatti un valore fondamentale da far vivere alla comunità e un prezioso motivo d’attrazione turistica che affianca e arricchisce la rinomata bellezza del barocco cittadino.

Salva