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Attualità | Scicli

Pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta dedicata a te sul sito del Comune di Scicli

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Scicli, 02 novembre 2026 – È stato pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune di Scicli l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a Te” – Anno 2026

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A, per il tramite della società controllata Postepay.

Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio. Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Gli assegnatari del contributo potranno identificarsi attraverso il numero identificativo della DSU che a titolo di esempio è di seguito riportato.

PROTOCOLLO DSU INPS-ISEE-2024-000000000-00.

Si precisa che i beneficiari della lista anno 2026, già in possesso e risultanti dall’elenco pubblicato, riceveranno il contributo sulla stessa carta senza bisogno di ricevere nessun codice né di recarsi alle Poste.

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