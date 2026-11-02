Promozione. Santa Croce Soccer, il Cigno vola in vetta: orgoglio, lavoro e umiltà alla base del primato

Santa Croce Camerina, 02 novembre 2026 – Essere primi in classifica nel Campionato di Promozione Girone D è una soddisfazione che appartiene a tutta la famiglia del Santa Croce Soccer. È il risultato di un percorso costruito giorno dopo giorno, attraverso il lavoro, il sacrificio, la voglia di migliorarsi e soprattutto la forza di un gruppo che ha saputo mettere sempre la squadra davanti alle ambizioni individuali.

Il primato nel girone D di Promozione, dichiarano, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la società, per i calciatori, per lo staff tecnico e per tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono quotidianamente alla crescita del progetto biancazzurro.

Dietro ogni vittoria ci sono allenamenti, sacrifici, momenti difficili, capacità di reagire e tanta dedizione. Il Santa Croce vuole riconoscere il merito di questo percorso a tutti i protagonisti, a partire dal gruppo squadra e da mister Fabio Campanaro, che lavorano con serietà e spirito di appartenenza.

Un ringraziamento particolare va anche ai tifosi, a chi non fa mai mancare il proprio sostegno e a quanti continuano a credere nei colori biancazzurri. Il loro entusiasmo rappresenta una spinta importante e rende questo primato ancora più significativo.

La società, tuttavia, vuole mantenere i piedi ben saldi a terra. La vetta della classifica non deve diventare un motivo di appagamento, ma uno stimolo ulteriore per continuare a lavorare con la stessa determinazione.

Il campionato è ancora lungo, concludono dalla Dirigenza, ogni partita nasconde insidie e nessun avversario va sottovalutato. Nel calcio non esistono traguardi raggiunti in anticipo: bisogna conquistare tutto sul campo, con rispetto, sacrificio e continuità.

Salva