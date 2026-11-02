Pozzallo piange la scomparsa di Kratos, il cane simbolo della spiaggia, il gigante buono di Raganzino

POZZALLO, 02 Novembre 2026 – Pozzallo si stringe nel ricordo di Kratos, il maestoso meticcio, nato dall’incrocio tra una mamma Dogue de Bordeaux e un papà Pastore Tedesco-Husky, che, per anni, è stato il simbolo indiscusso, l’anima e il vero “padrone” della spiaggia e del quartiere di Raganzino. La notizia della sua scomparsa ha toccato profondamente il cuore dei residenti, che in lui non vedevano un semplice cane di quartiere, ma un cittadino onorario a quattro zampe, una presenza fissa e insostituibile nel panorama quotidiano della zona.

Kratos si è spento serenamente ed in compagnia, raggiungendo un’età molto avanzata per gli standard di un cane di grossa taglia, i suoi anni stimati erano infatti quasi 15.

Kratos era un gigante nell’aspetto, ma la sua stazza imponente camminava di pari passo con un’assoluta e incrollabile tranquillità. Nonostante i tratti fieri ereditati dalle sue nobili origini canine, in lui non c’era traccia di aggressività. Al contrario, incarnava una mitezza d’animo rara, capace di trasmettere un senso di totale sicurezza a chiunque lo incrociasse. Il suo regno era la sabbia dorata di Raganzino. Un re pacifico che sorvegliava il litorale non con ringhi, ma con sguardi sornioni e passi lenti, accogliendo il viavai di bagnanti, bambini e anziani con la flemma tipica dei grandi dal cuore d’oro.

L’interazione con la comunità locale era il vero tratto distintivo della sua giornata. Kratos era un cane “di tutti e per tutti”, un pacioccone che amava visceralmente il contatto umano e sapeva farsi volere bene da chiunque. Era ormai una consuetudine vederlo avvicinarsi con delicatezza ai passanti in cerca di una carezza, o sdraiarsi pigramente all’ombra vicino agli ombrelloni, diventando l’attrazione e il compagno di giochi preferito dei più piccoli. I residenti di Raganzino facevano a gara per dedicargli un gesto d’affetto, un saluto o un piccolo premio goloso, ricambiati sempre dalla sua fedele e silenziosa compagnia. Aveva la straordinaria capacità di unire il quartiere, abbattendo ogni diffidenza grazie alla sua indole straripante di bontà. In estate si trasformava in una autentica “star”, con i turisti che hanno fatto a gara per un selfie con lui.

Grande attenzione è stata dedicata da Giulio e Roberta, non padroni del cane ma autentici amici i quali hanno contribuito fattivamente alla sua crescita e al sostentamento, rimanendogli accanto fino all’ultimo. Oggi la spiaggia di Raganzino sembra più vuota e silenziosa. L’assenza di quel grande custode pacifico lascia una ferita profonda nella memoria collettiva di Pozzallo. Kratos se n’è andato, ma il ricordo delle sue passeggiate sul bagnasciuga, della sua placida dolcezza e del legame indissolubile che ha saputo stringere con ogni singolo cittadino resterà impresso per sempre tra le onde e le strade del suo amato quartiere.

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