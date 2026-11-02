Pozzallo. Giovedì 5 novembre si presenta in Chiesa Madre il nuovo libro di Grazia Dormiente su Giorgio La Pira

POZZALLO, 02 Novembre 2026 – In occasione del 49° anniversario della scomparsa di Giorgio La Pira (5 novembre 1977), la comunità di Pozzallo si stringe attorno alla memoria del suo cittadino più illustre con un evento editoriale e culturale di straordinario spessore.

Viene dato alle stampe il nuovo volume della saggista e poetessa Prof.ssa Grazia Dormiente, Presidente dell’Associazione “Giorgio La Pira spes contra spem”, dal titolo emblematico: “Pozzallo e il Venerabile Giorgio La Pira”.

L’opera, edita dalla storica casa editrice Arti Grafiche Martorina di Ispica, nasce grazie alla lungimirante e generosa volontà della “Fondazione Iolanda e Francesco Circiù” Ente Filantropico, da sempre attenta alla valorizzazione dell’identità storica, etica e culturale del territorio ibleo.

Il volume si configura come una preziosa e inedita intelaiatura memoriale. Attraverso lo studio accurato di lettere, scritti e documenti, la Prof.ssa Dormiente fa emergere la vibrante “corrispondenza” che La Pira intrattenne con il mondo, dimostrando come la sua instancabile diplomazia della pace fosse mossa da un profondo senso di libertà e fraternità universale.

Ad impreziosire le pagine del libro vi è il potente apparato visivo curato dal noto artista Piero Roccasalvo-Rub, i cui disegni e illustrazioni traducono in segni e colori la poesia dei testi e la luminosa profezia del Professore.

L’evento di presentazione ufficiale si terrà nella suggestiva ed evocativa cornice della Chiesa Madre Madonna del Rosario di Pozzallo. Un luogo dal valore simbolico inestimabile: è qui, infatti, che il piccolo Giorgio La Pira fu battezzato il 7 febbraio 1904, ricevendo quel primo germe di fede che avrebbe poi orientato tutta la sua esistenza di Costituente, Sindaco di Firenze e “Seminatore di pace”.

I lavori della serata saranno aperti dalla relazione e dalla prefazione del Sac. Giuseppe Di Rosa, che guiderà i presenti nell’inquadramento teologico, umano e spirituale della figura di La Pira, offrendo una chiave di lettura profonda dell’eredità custodita nel testo. L’evento si terrà giovedì 5 novembre, alle ore 17,30, presso la chiesa Madonna del Rosario. Seguirà una funzione religiosa in memoria del beato pozzallese.

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