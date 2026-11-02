Oriana La Licata lascia Direzione Ragusa: “Una scelta maturata nel tempo”

Ragusa, 02 novembre 2026 – “Lascio Direzione Ragusa”. Poche parole, nette e senza fraintendimenti, quelle pronunciate dalla consigliera comunale Oriana La Licata per annunciare la propria uscita dal movimento civico che sostiene il sindaco Peppe Cassì. Una decisione che arriva a pochi giorni dalla nomina dei tre nuovi assessori della Giunta comunale e che inevitabilmente riaccende il dibattito sugli equilibri politici all’interno della maggioranza a Palazzo dell’Aquila.

La Licata, che in passato aveva già rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del direttivo di Direzione Ragusa, compie adesso un ulteriore passo segnando la definitiva separazione dal movimento.

La consigliera comunale vanta un profilo professionale di assoluto rilievo. Ha esercitato per anni la professione di avvocato, risultando poi vincitrice di ben sette concorsi pubblici. Nel proprio percorso formativo ha inoltre conseguito tre master universitari, tra cui uno di secondo livello dedicato alla dirigenza nelle pubbliche amministrazioni e uno di primo livello in ambito giuridico-economico. Attualmente presta servizio presso la Prefettura di Ragusa, occupandosi di settori particolarmente delicati e strategici.

L’addio a Direzione Ragusa arriva in una fase politica particolarmente significativa per l’amministrazione comunale. “E’ innegabile che dietro questa decisione – prosegue La Licata – vi siano valutazioni di natura politica maturate nel corso degli ultimi mesi. E’ stato molto entusiasmante aver condiviso questo percorso con il sindaco Cassì e con gli altri amici di Direzione Ragusa. Ritengo, però, che adesso non ci siano più le condizioni per andare avanti lungo la strada già tracciata. Per cui è opportuno valutare altre soluzioni”. Saranno i prossimi mesi, e forse la stessa Oriana La Licata, a chiarire le ragioni di una decisione che è destinata a non passare inosservata.

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