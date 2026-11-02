  • 2 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Novembre 2026 -
Modica | Politica

Ondata di furti e spaccate a Modica. M5s chiede intervento del Prefetto e un potenziamento delle Forze dell’ordine

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 02 novembre 2026 – Cresce l’allarme e la preoccupazione a Modica a seguito dei recenti e ripetuti episodi criminosi che nell’arco di una sola settimana hanno preso di mira le attività commerciali della città, in particolare nella zona del Polo Commerciale.
Gli ultimi colpi messi a segno da bande di malviventi — tra spaccate notturne e violazioni ai danni dei negozi locali — rappresentano un campanello d’allarme che le istituzioni non possono più ignorare. I commercianti e i cittadini modicani non possono vivere nel terrore di veder devastate e svaligiate le proprie attività da un giorno all’altro.
Sulla questione interviene il Movimento 5 Stelle di Modica, per voce del coordinatore territoriale Piero Bellaera, sollecitando una risposta ferma e immediata da parte degli organi di governo e di pubblica sicurezza:
«La sequenza di furti e rapine avvenuta in così pochi giorni al Polo Commerciale evidenzia un’escalation preoccupante. Non si tratta di episodi isolati, ma della dimostrazione che serve un presidio del territorio più assiduo e strutturato. Esprimo la massima solidarietà ai commercianti colpiti, ma la vicinanza da sola non basta: servono fatti concreti.»
«Per questo motivo» – prosegue Bellaera – «rivolgiamo un appello accorato a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa affinché convochi con urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È indispensabile disporre un potenziamento straordinario degli organici delle Forze dell’Ordine in città, intensificando i pattugliamenti diurni e notturni nei punti nevralgici del commercio modicano. È doveroso garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare chi lavora ed investe sul nostro territorio.»
Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria disponibilità a collaborare a qualsiasi tavolo istituzionale che metta al centro la tutela del territorio, della legalità e del tessuto economico locale.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube