Ondata di furti e spaccate a Modica. M5s chiede intervento del Prefetto e un potenziamento delle Forze dell’ordine

MODICA, 02 novembre 2026 – Cresce l’allarme e la preoccupazione a Modica a seguito dei recenti e ripetuti episodi criminosi che nell’arco di una sola settimana hanno preso di mira le attività commerciali della città, in particolare nella zona del Polo Commerciale.

Gli ultimi colpi messi a segno da bande di malviventi — tra spaccate notturne e violazioni ai danni dei negozi locali — rappresentano un campanello d’allarme che le istituzioni non possono più ignorare. I commercianti e i cittadini modicani non possono vivere nel terrore di veder devastate e svaligiate le proprie attività da un giorno all’altro.

Sulla questione interviene il Movimento 5 Stelle di Modica, per voce del coordinatore territoriale Piero Bellaera, sollecitando una risposta ferma e immediata da parte degli organi di governo e di pubblica sicurezza:

«La sequenza di furti e rapine avvenuta in così pochi giorni al Polo Commerciale evidenzia un’escalation preoccupante. Non si tratta di episodi isolati, ma della dimostrazione che serve un presidio del territorio più assiduo e strutturato. Esprimo la massima solidarietà ai commercianti colpiti, ma la vicinanza da sola non basta: servono fatti concreti.»

«Per questo motivo» – prosegue Bellaera – «rivolgiamo un appello accorato a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa affinché convochi con urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È indispensabile disporre un potenziamento straordinario degli organici delle Forze dell’Ordine in città, intensificando i pattugliamenti diurni e notturni nei punti nevralgici del commercio modicano. È doveroso garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare chi lavora ed investe sul nostro territorio.»

Il Movimento 5 Stelle ribadisce la propria disponibilità a collaborare a qualsiasi tavolo istituzionale che metta al centro la tutela del territorio, della legalità e del tessuto economico locale.

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