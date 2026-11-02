Notte di furti ad Acate: intrusione nel campo fotovoltaico e rame tranciato in contrada Canalotti

ACATE, 02 Novembre 2026 – Torna l’ombra dei furti di rame ai danni degli impianti di energia rinnovabile del territorio ibleo. Nella notte del 2 novembre 2026, poco dopo l’una, un nuovo episodio criminoso ha preso di mira il campo fotovoltaico EFC3, situato in contrada Canalotti ad Acate.

L’intrusione da parte di ignoti ha fatto scattare tempestivamente il sistema d’allarme, preso in carico senza indugio dalla Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”. Le pattuglie dell’istituto si sono precipitate sul posto, giungendo nell’area in perfetta concomitanza con i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Durante i sopralluoghi e la perlustrazione approfondita del perimetro e delle aree interne, le forze dell’ordine e la vigilanza privata hanno individuato evidenti segni di effrazione lungo la recinzione perimetrale, varcata dai malviventi per raggiungere le cabine elettriche dell’impianto. Il successivo controllo ha confermato il danno: i ladri sono riusciti a tranciare ed asportare diverse decine di metri di cavi di rame prima di abbandonare l’area per far perdere le proprie tracce.

Una volta ultimati i rilievi tecnici sul luogo del furto e quantificati i danni causati alla struttura, le pattuglie hanno ripreso il consueto pattugliamento del territorio. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità degli autori del colpo.

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