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Modica | Politica

Modica, due milioni di euro dalla Regione per il piano strade: via al restauro delle arterie urbane ed extraurbane

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MODICA, 02 Novembre 2026 – Un importante finanziamento di due milioni di euro è stato assegnato alla città di Modica dalla Regione Siciliana per il rifacimento e la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane. Le risorse, intercettate dall’assessore Mommo Carpentieri, grazie a un progetto predisposto dal Settore Lavori Pubblici, consentiranno di avviare un piano straordinario di riqualificazione della rete viaria cittadina.

Come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici, si tratta di un progetto “aperto” che darà all’amministrazione la flessibilità necessaria per indirizzare prioritariamente i cantieri e le imprese incaricate verso le zone e i tratti viari maggiormente ammalorati. L’esponente della giunta ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, rivolgendo un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Onorevole Nino Minardo per il costante interessamento e la sollecitazione dell’iter.

L’avvio dei lavori trasformerà inevitabilmente la città in un cantiere diffuso, con possibili rallentamenti alla circolazione stradale. Per ridurre al minimo i disagi per automobilisti e residenti, l’assessore Carpentieri ha annunciato che si cercherà di pianificare ed eseguire la maggior parte degli interventi in orario notturno.

Questo maxi-intervento segue l’operazione analoga già completata nei mesi scorsi lungo la Via Sorda Sampieri, nel tratto adiacente all’intersezione per Marina di Modica. In quell’occasione, un lavoro tempestivo promosso dall’assessore alle Manutenzioni Piero Armenia aveva permesso di ripristinare un manto d’asfalto ormai gravemente compromesso, eliminando un potenziale pericolo e restituendo piena sicurezza a un’arteria ad alto flusso di traffico.

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