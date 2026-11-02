Modica. Boom di presenze a San Giorgio per il cammino delle coppie

Modica, 02 novembre 2026 – Un grande successo di partecipazione ha segnato l’apertura del nuovo anno pastorale alla Chiesa Madre San Giorgio di Modica. Il primo appuntamento del ciclo di incontri di formazione per le coppie, svoltosi lo scorso 18 ottobre, ha registrato una numerosa e sentita presenza, confermando l’importanza di un cammino di crescita condiviso per le famiglie della città.

A guidare la serata inaugurale, incentrata sul tema “La sapienza dell’amore nell’Amoris Laetitia”, è stato Padre Michele Fidone. Da anni, infatti, Padre Michele organizza con profonda dedizione questi momenti di riflessione mirati, raccogliendo e facendo propria l’esortazione di Papa Francesco a prendersi cura delle coppie con costanza e attenzione. Proprio a margine del partecipato incontro, il sacerdote ha tenuto a sottolineare quanto questo progetto rappresenti un disegno imprescindibile per la comunità parrocchiale, poiché lavorare stabilmente con e per le famiglie permette di educare alla fede a 360 gradi, abbracciando ogni aspetto della complessa vita quotidiana.

Dopo questo primo proficuo avvio, il percorso formativo entrerà nel vivo nei prossimi mesi sotto la sapiente guida di Padre Giovanni Salonia, che accompagnerà i fedeli attraverso diverse tappe di approfondimento emotivo e spirituale. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il 15 novembre alle ore 19:00, con una riflessione intitolata “Famiglia: il sogno di Dio. Famiglia oggi: ricchezze e fragilità”.

Gli incontri, previsti tutti per le ore 19:00, proseguiranno snodandosi lungo l’inverno e la primavera, affrontando snodi cruciali per la vita relazionale e genitoriale. Il 6 dicembre l’attenzione si sposterà su “La relazione che fa crescere”, mentre il nuovo anno si aprirà il 17 gennaio 2027 riflettendo su “La coppia: dono da riscoprire e custodire”. Il delicato dialogo intergenerazionale sarà invece il fulcro dell’appuntamento del 21 febbraio dedicato a “Genitori e figli: un dialogo da rinnovare”, per poi concludere questo intenso e ricco ciclo formativo il 21 marzo, esplorando la profonda dimensione del sacramento nel tema “L’Eucarestia è talamo, mensa, fraternità”.

Un itinerario organico e strutturato con cui la Chiesa Madre San Giorgio rinnova il suo impegno concreto a supporto dei legami affettivi, offrendo uno spazio di ascolto e crescita alla luce del Vangelo.

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