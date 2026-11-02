L’ASP Ragusa stabilizza altre 43 unità di personale: ci sono venti infermieri e dieci operatori sociosanitari

Ragusa, 02 novembre 2026 – L’ASP di Ragusa prosegue il percorso di superamento del precariato con la stabilizzazione di altri 43 professionisti. I nuovi provvedimenti riguardano personale sanitario, sociosanitario, tecnico e amministrativo e danno continuità al programma di assunzioni a tempo indeterminato avviato dall’Azienda.

Il gruppo più numeroso è quello degli infermieri: sono venti i nuovi inquadramenti, che si aggiungono ai dieci già deliberati lo scorso 8 ottobre. A questi si affianca la stabilizzazione di un’infermiera pediatrica. I provvedimenti interessano inoltre dieci operatori sociosanitari, tre fisioterapisti, tre tecnici sanitari di laboratorio biomedico e un tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare. Per la dirigenza, sono stati deliberati gli inquadramenti a tempo indeterminato di tre dirigenti amministrativi, un dirigente analista e un dirigente fisico.

«Ogni stabilizzazione rappresenta un impegno mantenuto nei confronti dei lavoratori e un investimento sui servizi ai cittadini – dichiara il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago –. Con questi provvedimenti diamo continuità al lavoro di professionisti che hanno già contribuito alle attività dell’Azienda, riconoscendone l’esperienza e le competenze». Sale a 482 il numero complessivo delle unità di personale stabilizzate dal 2024 a oggi.

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