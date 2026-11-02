La polifonia culturale e dei linguaggi nell’opera di Domenico Pisana “Voci oltre i confini”…di Lidia Loguercio

Chi scrive vede la scrittura originata da una ricerca, si confronta con i limiti delle parole, attraversa il visibile e l’invisibile delle esperienze proprie e altrui al fine di avvicinarsi al senso della vita. E la conoscenza come molteplicità è il filo che lega la ricerca del prof. Domenico Pisana, poeta, critico letterario, giornalista-scrittore modicano con alle spalle un ricco ventaglio di opere e di riconoscimenti culturali, nell’opera “Voci oltre confini” con sottotitolo Dialogo tra culture alla ricerca di un’anima comune nella Letteratura contemporanea.

I libri moderni che più amiamo nascono dall’apertura, dal confluire e scontrarsi di una molteplicità di metodi interpretativi, modi diversi di pensare, stili diversi di espressione linguistica. Ciò che conta, non è il suo schiudersi in una figura armoniosa, ma è la forza centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi come garanzia di una verità non parziale.

“Cos’è il senso della vita”? E’ qualcosa che possiamo cogliere soltanto nelle vite degli altri, che, per essere oggetto di narrazione, ci si presentano come compiute.

L’opera di Pisana raccoglie, si legge nell’introduzione, voci straordinarie, di grande rilievo internazionale, provenienti da ogni parte del globo, che trasformano “la pagina bianca in uno specchio dell’anima”. Alcune voci sono poeti o poetesse, altre sono professori universitari, legati da un profondo rapporto con la letteratura italiana presso vari atenei italiani o presso vari atenei esteri (il Cairo, Helwan, Cluj, Pristina o altro); altre ancora sono scrittori e scrittrici, simbolo di impegno culturale e civile come Jernail S. Anand, poeta, attivista ambientale indiano, nato a Ludhiana, dalla profonda spiritualità, che esplora le radici del male nell’esistenza e il rapporto tra l’uomo e il divino; come Aisha Elkhedr Luna Amer, poetessa siriana, fondatrice e Presidente dell’Unione Araba per la Cultura, ambasciatrice di Pace Globale in Germania e in Pakistan ed altre onorificenze, ponte culturale e umanitario tra il Medio Oriente e il resto del mondo; come Hussein Mahmoud, per la sua missione di pace: visiting professor, è stato docente presso le Università italiane, come “La Sapienza” di Roma e ”L’Orientale” di Napoli; come Jeton Kelmendi, poeta e scrittore albanese, che con la sua opera “Mantra” si colloca sulla linea di una poetica civile, ponte tra il passato della sua regione e una futura integrazione europea e come ricerca di spiritualità e di pace: “la sua poetica è un messaggio di amore e di libertà”.

Poesie diverse, quelle analizzate da Domenico Pisana, al fine di creare un ponte d’incontro non solo tra la cultura araba e quella italiana, ma con le voci emergenti di tante nazioni, a dimostrazione che le culture non si scontrano ma si completano. Diverse le tematiche che l’autore fa affiorare dalle letture di alcuni autori presentati:

– il contrasto tra la bellezza cosmica , la personale ricerca di tranquillità e il tema dell’alienazione sono presenti nelle poesie del poeta e scrittore arabo Nasser Al Shaikh Ahmed. (Vari sono i riconoscimenti culturali che gli sono stati attribuiti);

– il conflitto tra il bene e il male, tra gioia e dolore, tra speranze e disillusione; la sofferenza e la ricerca di serenità; l’amore che guarisce, lo sdoppiamento dell’ “Io”, la dualità come strumento per superare il dolore, sono tematiche trattate dal poeta egiziano Hossam Barakat, sognatore e idealista.

Pisana fa una lettura critica del volume “La poesia italiana di James Sanua. L’arabo anziano e altri scritti”, tradotta in Italia e pubblicata dalla prof. di Letteratura moderna e contemporanea del dipartimento di Italianistica, presso la facoltà di Lettere dell’Università di Helwan al Cairo; pone altresì l’attenzione su del tema dell’intelligenza artificiale e del rapporto tra la mente e il cuore presente nel romanzo “Il grande ritratto” di Dino Buzzati, scrittore importante della letteratura italiana, analizzato da Lamia El Sherif, docente di Letteratura comparata presso la facoltà di lettere dell’Università di Helwan e direttrice del dipartimento di italiano presso la facoltà di Linguistica dell’Università Badr in Cairo.

Nel libro “Voci oltre i confini” emerge il tema della fragilità, presente in Biljana Z. Biljanoska, promotrice di “un nuovo umanesimo”; nella sua raccolta “Navigazioni”, viaggio come metafora di dialogo, oltre all’esplorazione filosofica dell’esistenza, l’autrice vede “la poesia come un ponte essenziale per stabilire rapporti umani e civili tra i popoli e come un veicolo per abbattere ideologie totalitarie e neutralizzare gli integralismi” (p.73).

La profonda analisi del critico siciliano Domenico Pisana coglie ancora alcuni orizzonti tematici:

– il tema della “caducità della vita e la gioia semplice e palpabile dell’esistenza”, “Il senso del tempo”, evocati nella raccolta “Manoscritto d’aria” del poeta rumeno Stefan Damian, ove particolare è una sua affermazione: “L’evoluzione non porta alla superbia, ma a una crescente umiltà”;

– i temi della solitudine, dell’angoscia e dell’alienazione, presenti nell’opera “La crisi del personaggio novecentesco: Smarrimento, libertà e ricerca di senso” dell’autrice italo-egiziana Christine Samir Girgis, la quale incentra la sua analisi su alcune opere di quattro autori italiani( Ugo Betti, Federico Tozzi, Carlo Emilio Gadda, Antonio Tabucchi), dalle quali traspare la frammentazione del senso dell’identità umana nell’era digitale;

– aspetti della vita quotidiana, la vita reale, il presente storico legato all’habitat esistenziale e alle sollecitazioni della sua terra, sono presenti nelle varie raccolte e nel respiro internazionale delle poesie di Siti Ruquaiyah Hashim, poetessa malese;

– la voce di pianto che parla alla gente con meditazioni sulla condizione umana, auspicando speranze di cambiamenti traspaiono nell’analisi dell’ opera “Porte, Boleri e Cenere di Turay Tolentino Hevia, poetessa cubana, tradotta in italiano dalla poetessa Claudia Piccinno;

– la denuncia sociale, imperniata su contrasti tematici, è presente nella visione della poesia e delle opere del giornalista e poeta iracheno Mundeher Abd Al- Hur, una poesia che si connota come il “dovere di consolare le macerie con le domande” (p.136) e non con risposte rassicuranti.

Nel libro “Voci oltre i confini” Domenico Pisana offre all’attenzione dei lettori l’opera “Egitto, dono del Nilo” dell’archeologo italiano, studioso di Egittologia, Alfredo LuvinoeHamed Desouky, conoscitore della cultura egiziana; sottolinea la dimensione disvelatrice della poesia quale mezzo per accedere alla nostra interiorità, attraverso l’analisi dell’opera “Rapsodia dei Balcani” della poetessa, scrittrice e capo redattore della televisione di Belgrado, Milica Jeftimijevic Lilic, autrice con alle spalle un notevole percorso culturale e di pubblicazioni poetiche; analizza il percorso di integrazione tra burocrazia farraginosa, solitudine e diffidenza presente nell’opera “NASSER, da clandestino a cittadino” dello scrittore Luciano Zanardella.

Altre voci oggetto di attenzione di Domenico Pisana sono quelle della poetessa Niculina Oprea con la sua silloge “Io e l’ombra” e della poetessa dell’Azerbaigian Turana Turan Rahimli, poetessa ricca di spiritualità e docente universitaria di “Letteratura dell’Azerbaigian e del mondo” nell’Università Pedagogica statale e di Letteratura giapponese all’università di Baku.

Pisana chiude il suo volume parlando della piecé teatrale originale in tre atti che ripropone le figure mitologiche di Orfeo, Euridice e Persefone, attualizzati nella contemporaneità con il libro “La maledizione del tono” del poeta, scrittore Emir Sokolovic’. Dalle sue scene dialogiche sulla felicità (3 atto) emerge che “i più felici sono quelli che sanno di meno” (p.189); particolare è il riferimento a “La regola d’oro” che consiste “nel non venir meno alla parola data”.(p.191)

Ogni libro apre un mondo, e sul mondo dei poeti e scrittori presentati nell’opera “Voci oltre i confini” si proietta lo sguardo acuto, ambizioso di Domenico Pisana, sguardo che si muove tra le sponde diverse del Mediterraneo ed oltre, cogliendo nei vari autori lo spirito creativo proiettato verso l’eternità, sfaccettature diverse del sentire, del senso d’inquietudine che tormenta l’animo, e dell’anelito verso il senso d’umanità che manca.

Lidia Loguercio

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