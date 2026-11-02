Iblea Acque e sospensioni idriche a Modica: l’Alternativa Socialista chiede una moratoria straordinaria per tutelare i cittadini

MODICA, 02 Novembre 2026 – L’Alternativa Socialista di Modica interviene con fermezza e profonda preoccupazione in merito alle recenti procedure di riduzione e sospensione dell’erogazione idrica annunciate da Iblea Acque. In un momento storico segnato da gravi difficoltà economiche e sociali per numerose famiglie, il partito sottolinea come un bene essenziale come l’acqua non possa e non debba trasformarsi in uno strumento di pressione su soggetti già fortemente provati dalla crisi.

Pur ricordando che la normativa vigente limita la sospensione ai soli casi di materiale impossibilità tecnica di applicare la riduzione — garantendo comunque un quantitativo minimo di 50 litri giornalieri pro capite —, l’Alternativa Socialista evidenzia come tali rassicurazioni tecniche non attenuino la gravità di un provvedimento che rischia di marginalizzare e spaventare chi già fatica a condurre una vita dignitosa.

A ciò si aggiungono le numerose criticità e anomalie segnalate direttamente dagli utenti. Come già emerso in diverse sedi, Iblea Acque si troverebbe ad agire in un quadro gestionale costellato da bollette recapitate in ritardo, fatturazioni basate su consumi stimati e incongruenze contabili, a fronte delle quali per i cittadini risulta spesso estremamente complesso far valere le proprie ragioni. Precedere con azioni di forza e minacce di distacco senza aver prima effettuato un accertamento serio, puntuale e trasparente delle somme realmente dovute appare un atto d’imperio del tutto irricevibile.

Per superare questa fase di stallo, l’Alternativa Socialista avanza una proposta concreta: l’approvazione immediata di una moratoria di almeno un anno su tutte le procedure creditorie, di riduzione o di sospensione del servizio idrico. Durante questo periodo di sospensione si dovrebbero garantire la verifica dei consumi effettivi, la correzione degli errori di fatturazione, la tutela delle fasce deboli e la predisposizione di piani di rientro sostenibili e graduali. La sostenibilità finanziaria del servizio pubblico è un principio condivisibile, ma non può essere scaricata improvvisamente sugli utenti dopo anni di inefficienze e lassismo amministrativo.

Dalla sede modicana del movimento, Antonio Ruta lancia infine un accorato appello alle istituzioni — dal Governo nazionale alla Regione Siciliana, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa fino ai sindaci, consiglieri e parlamentari del territorio — affinché si intervenga con un atto politico concreto e unitario, superando le mere prese di distanza formali sui social network. Di fronte a un’inflazione che erode stipendi e pensioni, garantire una gestione dell’acqua umana, trasparente e conforme ai principi costituzionali è un atto di responsabilità doveroso per salvaguardare la coesione sociale della città.

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