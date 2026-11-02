Giarratana Volley, vittoria di carattere a Santa Teresa: che trionfo al tie-break

Giarratana, 02 novembre 2026 – Vittoria di carattere per l’Asd Giarratana Volley che, nella terza giornata del campionato di Serie B, disputata sabato 31 ottobre, supera in trasferta la Farmacia Parisi Santa Teresa Me per 3-2. Una partita intensa, combattuta punto su punto e risolta soltanto al tie-break, nella quale la formazione ragusana ha saputo reagire alle difficoltà e mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo pallone.

I parziali raccontano una sfida dall’andamento altalenante, con entrambe le squadre capaci di rispondere ai tentativi della compagine avversaria. Il Giarratana si aggiudica il primo set per 26-24, ma i padroni di casa reagiscono nel secondo, imponendosi 25-21. La formazione iblea torna avanti conquistando il terzo parziale, ancora per 25-21, e si porta a un passo dalla vittoria. Nel quarto set arriva però la reazione del Santa Teresa, che riesce a spuntarla per 26-24, trascinando la sfida al quinto e decisivo parziale. Anche il tie-break si gioca sul filo dell’equilibrio, ma questa volta è il Giarratana a trovare lo spunto decisivo, imponendosi 15-13 e portando a casa due punti importanti. Resta il rammarico per non essere riusciti a chiudere l’incontro sul 3-1, dopo aver avuto l’opportunità di farlo nel quarto set.

La squadra, tuttavia, ha dimostrato grande solidità mentale e fisica, senza arrendersi nonostante la lotta serrata e le difficoltà affrontate durante la gara. Di fronte a un avversario forte e competitivo, i giocatori ragusani hanno risposto con tenacia e determinazione, riuscendo a mantenere la lucidità nei momenti decisivi. Una prova positiva che conferma il carattere del gruppo e la capacità di lottare anche quando la partita si complica. “Il successo in trasferta – commenta il presidente Salvatore Pagano – rappresenta un’iniezione di fiducia in vista del prossimo appuntamento. D’altro canto, avevamo di fronte una squadra molto forte, calata nella dimensione di una categoria per noi completamente nuova. E siamo riusciti a spuntarla. Vi assicuro che non era facile”. L’Asd Giarratana Volley tornerà in campo sabato 7 novembre davanti al proprio pubblico, dove affronterà la Scalia Volley Sciacca con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e proseguire il proprio percorso in campionato.

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