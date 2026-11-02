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Forte vento e raffiche record fino a 92 km/h a Ispica. Paura anche a Pozzallo e Scicli

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02 Novembre 2026 – La giornata di oggi, lunedì 2 novembre, è stata caratterizzata da una marcata intensificazione della ventilazione sulle province di Ragusa e Siracusa, con raffiche localmente molto forti, soprattutto lungo la fascia costiera ragusana. Nonostante la violenza delle raffiche, non si registrano fortunatamente grandi danni a cose o persone sul territorio.
La fase ventosa è stata determinata dall’approfondimento di un vortice ciclonico nel basso Tirreno, che ha favorito un significativo aumento del gradiente barico tra il settore tirrenico e il Mediterraneo centrale. Tale configurazione depressionaria ha richiamato correnti sostenute, determinando condizioni di burrasca sul settore sud-orientale della Sicilia.
I valori più elevati sono stati raggiunti a Ispica, nella zona di Marispica, con una raffica massima di 92 km/h, seguita da Pozzallo con 85 km/h e Scoglitti con 80 km/h. Si segnalano raffiche significative anche a Ragusa con 78 km/h, Scicli con 77 km/h e Pedagaggi con 72 km/h. Valori fino a 70 km/h sono stati registrati a Comiso e Noto, in località San Corrado, mentre la ventilazione ha toccato i 66 km/h a Ispica centro e i 65 km/h a Sampieri.
Le raffiche hanno sfiorato in più punti l’intensità di tempesta, ma il bilancio complessivo della giornata si chiude senza criticità rilevanti per la sicurezza e le infrastrutture locali.

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