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Comiso | Politica

Formato il Direttivo di Territorio Comiso

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Comiso, 02 novembre 2026 – In pochi mesi di attività, da quando è stato nominato Commissario di Territorio per Comiso, Stefano Cappuzzello ha saputo imporre la presenza del Movimento nella cittadina casmenea, confermandola come riferimento preciso per quanti sono attenti alla politica di qualità.
Cappuzzello ha saputo catalizzare l’interesse attorno alla forza civica di consolidata esperienza che, da più di un decennio è protagonista della politica provinciale.
Si è lavorato, fino ad ora, con la benevola attenzione dei vertici del Movimento per coinvolgere risorse importanti della città, per concretizzare il progetto politico di ampio respiro che Territorio vuole offrire come servizio alla comunità.

Nel corso di una assemblea, alla presenza dell’on.le Nello Dipasquale, del segretario provinciale di Territorio Mario Cutello e dello stesso Commissario Stefano Cappuzzello, sono state formalizzate le nomine per le cariche del Direttivo che risulta così composto:

Segretario: Stefano Cappuzzello
Presidente: Andrea Rizza
Tesoriere: Serena Turtula
Responsabile giovani: Pietro Fede
Responsabile donne: Nayara Oliveira

A questi nomi potrebbero presto aggiungersi altri due giovani componenti che sono testimonianza dell’interesse attorno a Territorio e del proficuo lavoro portato avanti da Stefano Cappuzzello, particolarmente attivo in questa fase di reclutamento di nuove risorse.

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