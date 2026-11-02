  • 2 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Novembre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Contrasto alla criminalità giovanile nel Ragusano: maxi operazione della Polizia tra centri storici e luoghi della movida

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 02 Novembre 2026 – Un’ampia ed articolata operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dalla Polizia di Stato in tutta Italia compre  la provincia di Ragusa, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare la criminalità giovanile, lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di illegalità diffusa nei principali luoghi di aggregazione.

L’azione ad alto impatto ha visto l’impiego sinergico degli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Modica, Vittoria e Comiso, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e dalle unità cinofile. I controlli si sono concentrati su 17 aree ritenute particolarmente sensibili dell’intero territorio ibleo, tra cui piazze, stazioni ferroviarie e snodi frequentati durante le ore della movida.

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 1.233 giovani, tra i quali 252 minorenni. Il bilancio operativo ha portato all’arresto di 7 persone e alla denuncia in stato di libertà di altri 14 soggetti per reati a vario titolo.

Le verifiche sul campo hanno dato luogo a 4 perquisizioni personali e 7 domiciliari, permettendo di rinvenire e sequestrare 125 grammi di cocaina, 277 grammi di cannabinoidi, 2 armi bianche e la somma contante di 3.040 euro, ritenuta provento delle attività illecite.

Tra i siti ispezionati figurano 7 abitazioni — compresa una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati — e 3 esercizi commerciali. A seguito del monitoraggio, sono state inoltre elevate 10 sanzioni amministrative, riconducibili principalmente all’uso personale di sostanze stupefacenti e a violazioni delle norme del Codice della Strada.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube