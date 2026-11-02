Contrasto alla criminalità giovanile nel Ragusano: maxi operazione della Polizia tra centri storici e luoghi della movida

RAGUSA, 02 Novembre 2026 – Un’ampia ed articolata operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dalla Polizia di Stato in tutta Italia compre la provincia di Ragusa, con l’obiettivo prioritario di prevenire e contrastare la criminalità giovanile, lo spaccio di sostanze stupefacenti e i fenomeni di illegalità diffusa nei principali luoghi di aggregazione.

L’azione ad alto impatto ha visto l’impiego sinergico degli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Modica, Vittoria e Comiso, affiancati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania e dalle unità cinofile. I controlli si sono concentrati su 17 aree ritenute particolarmente sensibili dell’intero territorio ibleo, tra cui piazze, stazioni ferroviarie e snodi frequentati durante le ore della movida.

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato complessivamente 1.233 giovani, tra i quali 252 minorenni. Il bilancio operativo ha portato all’arresto di 7 persone e alla denuncia in stato di libertà di altri 14 soggetti per reati a vario titolo.

Le verifiche sul campo hanno dato luogo a 4 perquisizioni personali e 7 domiciliari, permettendo di rinvenire e sequestrare 125 grammi di cocaina, 277 grammi di cannabinoidi, 2 armi bianche e la somma contante di 3.040 euro, ritenuta provento delle attività illecite.

Tra i siti ispezionati figurano 7 abitazioni — compresa una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati — e 3 esercizi commerciali. A seguito del monitoraggio, sono state inoltre elevate 10 sanzioni amministrative, riconducibili principalmente all’uso personale di sostanze stupefacenti e a violazioni delle norme del Codice della Strada.

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