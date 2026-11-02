Comiso. Cimitero, verde pubblico e impianti sportivi. Bellassai(Pd): «Parzialmente soddisfatto delle risposte”

Comiso, 02 novembre 2026 – Nel corso di una delle ultime sedute del consiglio comunale, il capogruppo del Partito Democratico, Gigi Bellassai, ha discusso quattro interrogazioni riguardanti alcune importanti criticità del territorio comunale: lo stato di manutenzione del cimitero, la gestione del verde pubblico, le condizioni del campetto di calcetto di via Righi, nella zona della Vecchia Stazione, e il degrado dell’area sportiva attrezzata di via delle Palme. Quattro questioni che investono direttamente la qualità della vita dei cittadini, il decoro urbano, la sicurezza, la tutela del patrimonio pubblico e la capacità dell’Amministrazione comunale di garantire servizi e spazi adeguati alla comunità. «Al termine della discussione – dichiara Bellassai – ho espresso una valutazione di parziale soddisfazione rispetto alle risposte fornite dall’Amministrazione. Una posizione che nasce dalla volontà di riconoscere i chiarimenti ricevuti, ma anche dalla consapevolezza che, su questioni così importanti, occorrono risposte accompagnate da impegni precisi, interventi verificabili e tempi certi».

CIMITERO COMUNALE: DECORO E RISPETTO PER I DEFUNTI

Una delle questioni affrontate riguarda le condizioni di manutenzione del cimitero comunale, con particolare riferimento alla presenza di vegetazione spontanea, alla pulizia degli spazi e alla necessità di interventi ordinari e straordinari. «Il cimitero rappresenta un luogo della memoria, degli affetti e del rispetto. Garantirne il decoro e la manutenzione non può essere considerato un intervento occasionale, ma deve costituire un impegno costante dell’Amministrazione. È necessario assicurare una programmazione continuativa, con risorse adeguate e controlli periodici».

VERDE PUBBLICO: SERVONO PROGRAMMAZIONE, TRASPARENZA E INVESTIMENTI

Particolarmente articolata l’interrogazione dedicata alla gestione del verde pubblico, che ha interessato il centro storico, il Parco dell’Ippari, la Villa comunale, le aree verdi periferiche e le alberature stradali. L’attenzione si è concentrata sulla manutenzione del patrimonio arboreo, sulle potature, sugli abbattimenti, sulla sicurezza dei percorsi, sull’accessibilità e sullo stato delle aree giochi. Nel corso dell’interrogazione sono stati richiesti anche dati puntuali sulle spese sostenute nel 2025, sugli affidamenti dei servizi e sull’esistenza di un piano organico di manutenzione e riqualificazione. «Il verde pubblico non è un elemento ornamentale o secondario, ma un’infrastruttura essenziale per la salute, il benessere e la vivibilità della nostra città. La sua gestione non può essere affidata esclusivamente a interventi emergenziali. Occorrono una pianificazione pluriennale, criteri trasparenti per le potature e gli abbattimenti, nuove piantumazioni e particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità degli spazi pubblici».

CAMPETTO DI VIA RIGHI E AREA SPORTIVA DI VIA DELLE PALME: RESTITUIRE GLI SPAZI AI GIOVANI

Un ulteriore tema affrontato riguarda il degrado delle strutture sportive comunali, con particolare riferimento al campetto di calcetto di via Righi, nella zona della Vecchia Stazione, e agli spogliatoi dell’area sportiva di via delle Palme. Si tratta di strutture pubbliche che, se adeguatamente recuperate e gestite, potrebbero rappresentare importanti luoghi di aggregazione, socializzazione e promozione dello sport. «È inaccettabile che spazi pubblici destinati ai giovani e alle famiglie rimangano in condizioni di degrado o non possano essere pienamente utilizzati. Recuperare queste strutture significa investire nella prevenzione del disagio giovanile, nella socialità e nella qualità della vita dei quartieri». Per Bellassai è necessario definire un programma di recupero che comprenda la messa in sicurezza delle strutture, il ripristino della funzionalità degli impianti e l’individuazione di modalità di gestione capaci di garantirne la manutenzione nel tempo. Su Via Righi pare sì voglia realizzare una struttura di street basket. Intanto è necessario metterlo in sicurezza

DALLA DISCUSSIONE CONSILIARE AGLI IMPEGNI CONCRETI

«Il nostro compito, come consiglieri comunali, non è soltanto quello di evidenziare le criticità, ma anche di sollecitare soluzioni, verificare l’utilizzo delle risorse pubbliche e controllare che agli impegni assunti seguano risultati concreti. È questo il senso delle interrogazioni presentate».

Il capogruppo del Partito Democratico sottolinea come le questioni affrontate richiedano una visione complessiva della gestione del patrimonio comunale. «La manutenzione ordinaria, la cura degli spazi pubblici e la valorizzazione delle strutture esistenti devono rappresentare una priorità amministrativa. Spesso non servono grandi opere, ma una programmazione attenta, interventi tempestivi, responsabilità chiare e una gestione efficace delle risorse disponibili». La dichiarazione di parziale soddisfazione espressa in Consiglio comunale non chiude, pertanto, l’attenzione su queste problematiche. «Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione delle questioni sollevate, verificando gli interventi che saranno realizzati, le risorse effettivamente destinate e il rispetto delle tempistiche. Il nostro obiettivo non è alimentare polemiche, ma contribuire, attraverso un’opposizione seria, attenta e propositiva, a migliorare concretamente la nostra città». «Comiso ha bisogno di maggiore cura del proprio patrimonio pubblico, di spazi decorosi e sicuri, di un verde urbano valorizzato e di strutture sportive pienamente fruibili. Sono esigenze concrete dei cittadini, alle quali la politica e l’Amministrazione hanno il dovere di prestare attenzione. Su questi temi continueremo a esercitare con determinazione il nostro ruolo di proposta e controllo».

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