ChocoModica annullato ma la città fa il pieno: presenze record e boom di incassi a Modica

MODICA, 02 Novembre 2026 – Domenica di grande affluenza ma anche di inaspettata sorpresa a Modica, dove centinaia di turisti e visitatori sono giunti in città convinti di poter partecipare alla celebre manifestazione ChocoModica. Una volta arrivati sul posto, in molti hanno scoperto che l’evento dolciario — originariamente previsto dal 31 ottobre al 2 novembre — era stato in realtà preventivamente annullato dall’amministrazione comunale a seguito di una comunicazione formale del Consorzio per la Tutela del Cioccolato IGP.

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