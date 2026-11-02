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ChocoModica annullato ma la città fa il pieno: presenze record e boom di incassi a Modica

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MODICA, 02 Novembre 2026 – Domenica di grande affluenza ma anche di inaspettata sorpresa a Modica, dove centinaia di turisti e visitatori sono giunti in città convinti di poter partecipare alla celebre manifestazione ChocoModica. Una volta arrivati sul posto, in molti hanno scoperto che l’evento dolciario — originariamente previsto dal 31 ottobre al 2 novembre — era stato in realtà preventivamente annullato dall’amministrazione comunale a seguito di una comunicazione formale del Consorzio per la Tutela del Cioccolato IGP.

La notizia della cancellazione, pur ampiamente diffusa dagli organi di stampa e accompagnata nei giorni successivi da vivaci polemiche istituzionali, non è evidentemente riuscita a raggiungere tutti. In tanti, affidandosi unicamente alle prime locandine e alle date circolate sui social nei mesi passati, si sono messi in viaggio senza verificare gli aggiornamenti dell’ultimo minuto. Nessuna responsabilità può essere addebitata agli organizzatori, che avevano reso noto l’annullamento con congruo anticipo.

Nonostante la delusione iniziale per la mancata kermesse del cioccolato, l’ondata di visitatori si è riversata tra le vie del centro storico, trasformando la giornata in un grande successo economico. A beneficiare del flusso imponente sono stati gli esercenti di Corso Umberto, i bar, i ristoranti e le strutture ricettive della zona, che hanno registrato il tutto esaurito e incassi eccellenti, confermando l’incredibile attrattiva turistica che la città di Modica continua a esercitare in ogni periodo dell’anno.

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