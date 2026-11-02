Carburanti, Pace e Abbate (DC): “ Pompe bianche penalizzate dal price cap, la Regione intervenga subito a tutela di famiglie e imprese”

Palermo, 02 novembre 2026 – Un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere al Governo regionale di intervenire a tutela dei distributori indipendenti di carburante e dei consumatori siciliani, penalizzati dagli effetti del tetto ai prezzi introdotto dalle grandi compagnie petrolifere. A presentarla sono i deputati regionali della Democrazia Cristiana, gli On. Carmelo Pace e Ignazio Abbate, che sollecitano un intervento presso il Governo nazionale per garantire prezzi equi e condizioni di concorrenza per tutta la rete distributiva. «Il tetto ai prezzi dei carburanti introdotto dalle grandi compagnie rischia di trasformarsi in un boomerang per i distributori indipendenti siciliani. Mentre gli automobilisti possono beneficiare dei prezzi calmierati praticati dalle stazioni delle principali compagnie petrolifere, le cosiddette “pompe bianche” si trovano a fare i conti con costi di acquisto all’ingrosso più elevati, che impediscono loro di applicare gli stessi prezzi alla pompa e le espongono al rischio concreto di perdere clienti e, in prospettiva, di chiudere. Una distorsione del mercato che penalizza le piccole imprese e rischia di ripercuotersi anche sui consumatori». Al centro dell’iniziativa parlamentare gli effetti del cosiddetto price cap introdotto da Eni nelle proprie stazioni Enilive, con il tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio. Una misura che, pur offrendo un beneficio immediato ai consumatori, ha determinato una situazione di forte squilibrio competitivo a danno delle cosiddette “pompe bianche”. «Il problema – spiegano gli On. Pace e Abbate – è che i distributori indipendenti acquistano il carburante sul mercato all’ingrosso a condizioni economiche che, in molti casi, non consentono loro di praticare gli stessi prezzi delle grandi compagnie. Si è così verificato un paradosso: chi dovrebbe poter competere sul mercato libero si trova oggi a vendere a prezzi superiori rispetto a quelli applicati dalle grandi compagnie, pur rinunciando interamente ai propri margini di guadagno». Una situazione particolarmente preoccupante in Sicilia, dove la rete dei distributori indipendenti è costituita in larga parte da piccole imprese a conduzione familiare, che rappresentano un presidio economico e occupazionale importante per tanti comuni e territori dell’Isola. «Secondo le ultime rilevazioni, così come affermano alcuni media, il 71% delle “pompe bianche” applica un prezzo della benzina superiore a quello calmierato, mentre per il gasolio la percentuale raggiunge il 59,6%. Inoltre, soltanto il 23% degli impianti siciliani analizzati, pari a 368 distributori su oltre 1.560, sarebbe riuscito a mantenere il prezzo del diesel sotto la soglia dei 2,20 euro al litro. Siamo di fronte a una distorsione che rischia di produrre conseguenze pesanti – proseguono i due deputati –. Da una parte abbiamo famiglie già fortemente provate dall’aumento del costo della vita, dell’energia e dei beni di prima necessità; dall’altra piccoli imprenditori che rischiano di essere espulsi dal mercato perché impossibilitati a competere con condizioni di acquisto e vendita profondamente diverse. Difendere i consumatori non può significare mettere fuori gioco le piccole imprese». Per queste ragioni, gli On. Pace e Abbate chiedono al Governo regionale di farsi immediatamente parte attiva nei confronti del Governo nazionale, in particolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, affinché le misure di contenimento dei prezzi siano estese all’intera rete distributiva e possano tradursi in un beneficio effettivo per tutti i consumatori. I deputati della DC sollecitano inoltre l’attivazione di politiche concrete a sostegno dei redditi familiari, sempre più erosi dal rincaro dei carburanti e dell’energia, e chiedono la convocazione urgente di un tavolo regionale con le associazioni della distribuzione indipendente, dei gestori e dei consumatori. «Occorre conoscere con precisione la consistenza della rete indipendente siciliana, monitorare i livelli occupazionali e individuare tempestivamente le aziende che si trovano già in condizioni di difficoltà. La Regione non può restare a guardare mentre una crisi internazionale rischia di travolgere attività economiche che, una volta chiuse, difficilmente potranno riaprire». «Il nostro obiettivo – concludono gli On. Pace e Abbate – è duplice: garantire ai siciliani prezzi dei carburanti più equi e sostenibili e impedire che le piccole imprese indipendenti vengano sacrificate da misure che, pur animate da buone intenzioni, rischiano di creare nuove e profonde disuguaglianze. Servono interventi urgenti, regole eque e condizioni di mercato che tutelino davvero tutti: cittadini, lavoratori e imprese».

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