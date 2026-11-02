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Ragusa | Sport

Basket. La Virtus Ragusa regala il terzo quarto, Sarno si conferma capolista: 76-64

A Ragusa non riesce la rimonta dopo essere sprofondata sul -19 e cade sotto i colpi di Raupys
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Sarno, 02 novembre 2026 – Seconda sconfitta consecutiva per la SuperConveniente Virtus Ragusa, che, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale, si arrende in trasferta contro la capolista Sarno: 76-64. I campani ottengono la quinta vittoria in sei gare grazie a una prova sontuosa del lituano Raupys, autore di 24 punti. La Virtus perde contatto nel terzo quarto e non riesce a concretizzare la rimonta dal -19 nonostante l’ottima prova di Orrego (15 punti). Per Ragusa è il quarto stop in campionato, domenica prossima al PalaPadua il derby con Milazzo.

Recupido ritrova Fabi, anche se inizialmente solo dalla panchina. Orrego approfitta dello spazio – terza volta di fila in quintetto – e segna il primo canestro della serata: 0-3. Sin dalle prime battute Sarno dà dimostrazione della propria pericolosità dentro l’area con Matrone, anche se Peterson riesce a contenerlo in qualche modo, aggiungendo cose utili nell’economia della partita (un recupero e una stoppata su tutte). La tripla di Fabi consegna il 10-12 alla SuperConveniente, ma Sarno non perde mai il filo e ritrova il vantaggio con Moccia dall’arco (17-14 all’8′). Non c’è grande ritmo in campo, al primo intervallo conducono i padroni di casa: 21-18 al 10′. Ragusa assorbe con fatica i contatti e, pian piano, perde consistenza a rimbalzo, lasciandone troppi in attacco agli avversari (saranno venti alla fine). Il momento di maggiore difficoltà coincide con i canestri di Raupys e Gervasio (27-19 all’11’). Sono Vijber e Fabi a tenere agganciata la Virtus, mentre per il primo canestro di Lanzi bisogna scavallare la metà del secondo quarto: 30-27 al 16′. La SuperConvenente rimane comunque in scia con un’ottima sequenza di Piscetta, anche se il canestro da almeno sette metri di Cucco regala il nuovo +6 a Sarno: 39-33 al 20′. La Virtus, che limita le palle perse rispetto all’ultima in casa contro Benevento, si affida troppo al tiro da tre senza raccoglierne i frutti: 2/11 all’intervallo lungo.

La ripresa comincia sotto i migliori auspici per la tripla di Lanzi. Ma poi l’attacco si ferma e, senza strafare, Sarno si ritrova sul +10 grazie a Matrone e Spizzichini (48-38 al 24′). Fabi interrompe un pericoloso parziale di 7-0. Ma sono tre liberi di Raupys, dopo un fallo a Orrego e un tecnico a Lanzi, a riscrivere il massimo vantaggio sul 53-40. Che Beatrice e Duranti aggiornano sul 58-42. E’ il momento più difficile per la Virtus, che non riesce a creare vantaggi in attacco. Il parziale di Sarno si riaggiorna sul 19-4, prima delle triple di Vijber e Fabi. Ma sono ancora Matrone e Cucco a emettere una sentenza negli ultimi minuti della frazione: all’ultima pausa Sarno è in controllo (67-48). La partita sembra poter scivolare via senza particolari sussulti, ma Caleb Vijber non è così d’accordo: un’accelerazione dell’olandese (c’è anche una schiacciata in campo aperto) riporta la Virtus sul -13, mentre la tripla di Orrego vale addirittura il 71-60 al 35′. Amato ferma la partita con un timeout. Sarno sopperisce alla furia della SuperConveniente, che toccherà il -9 con Orrego a 1’30” dalla fine. Ma è decisamente troppo tardi. La tripla di Duranti (76-64) chiude definitivamente i giochi.

IL TABELLINO

Virtus Sarno-SuperConveniente Virtus Ragusa 76-64

Virtus Sarno: Di Camillo 4, Beatrice 3, Spizzichini 3, Moccia 3, Gervasio 6, De Angelis ne, Duranti 9, Cucco 7, Puca, Matrone 17, Raupys 24, Pecoraro. All.: Amato

SuperConveniente Virtus Ragusa: Bandiera 1, Piscetta 4, Orrego 15, Porcu 2, Fabi 12, Tumino 2, Vijber 13, Sorrentino, Peterson 8, Lanzi 7. All.: Recupido

Arbitri: Palazzo di Campobasso e Santoro di Maddaloni (Ce)

Parziali: 21-18; 39-33; 67-48.

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