Weekend dolceamaro per la PVT Modica. Sconfitta 2-3 la B1, vittoria per 3-1 per la serie C

Modica, 01 novembre 2026 – E’ stato un weekend dolceamaro per i colori della PVT Modica. Le “grandi” di Luca D’Amico sono state battute in casa al tie break da un’ottima Futura Teramo allenata da una vecchia conoscenza come Marco Relato. La partita è stata combattuta dall’inizio alla fine con le due squadre che hanno viaggiato a braccetto, punto su punto in tutti i cinque set. Alla fine di una lunga maratona a spuntarla sono state le abruzzesi che in classifica salgono a 5 punti staccando proprio le modicane ferme a quattro. Un punto che comunque smuove la classifica anche se il tecnico piemontese non può dirsi soddisfatto appieno delle proprie giocatrici. Tante cose su cui lavorare in settimana ma qualche nota positiva come, per esempio, l’esordio delle giovanissime Cremoni e Romano che hanno avuto un ottimo impatto sul match. La palleggiatrice livornese ed il libero palermitano sono state poi tra le protagoniste assolute nella partita delle 19.00 contro la Gupe Catania, match valido come seconda giornata del campionato di serie C. Le padroni di casa allenate da Corrado Scavino hanno vinto il primo set e stavano conducendo anche nel secondo quando è cominciato a piovere all’interno del vecchio impianto geodetico. Gli arbitri, constatata la pericolosità del fondo campo bagnato, sono stati costretti a sospendere il match che poi è ripreso circa un’ora e mezza dopo sul parquet di Pozzallo. Nonostante l’inconveniente logistico, con tutti i disagi che ne conseguono, la PVT è riuscita ugualmente a portare a casa la vittoria con il punteggio di 3-1. Sono i primi tre punti del nuovo corso giovane della società modicana che vuole riprendersi quel ruolo di leader nel settore giovanile che aveva conquistato tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000. Il tecnico è lo stesso, la passione idem. Il futuro sembra sorridere a questo ambizioso progetto che sta muovendo i primi passi.

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