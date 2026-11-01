Volley. Successo interno per la Green Sport Modica. Asd Pgs Juvenilia Catania cede per 3 a 0

Modica, 01 novembre 2026 – Successo casalingo per la Green Sport Modica che al Geodetico della Sorda ottiene la prima vittoria nel girone C del campionato di serie C femminile battendo per 3 a 0 l’Asd Pgs Juvenilia Catania.

Nel primo set il sestetto modicano guidato dal duo Pellegrino-Borgese con una buona trama di gioco riesce a far suo il set con il punteggio di 25/22.

Nel secondo set la squadra ospite guidata da coach Santonocito recupera lo svantaggio di 3 punti portandosi ad un punto dal set, e dal ristabilire la parità, poi la pronta reazione della compagine modicana chiude il set ai vantaggi sul punteggio di 27/25.

Avanti di due set a zero, Capitan Lucifora & Co nel terzo set non vogliono lasciare nulla al caso portandosi in vantaggio di ben 3 punti, ma la compagine catanese capitanata da Santonocito recupera lo svantaggio e si porta avanti di ben 4 punti. Un time-out per riordinare le idee del duo Pellegrino-Borgese scuote la compagine della contea che fa suo il set con il punteggio di 25/21.

La Green Sport si regala i primi 3 punti e la prima vittoria stagionale.

Il sestetto modicano già da domani sarà al lavoro per preparare al meglio il prossimo impegno in campionato in programma sabato 7 novembre a Bronte contro l’Asd Ciclope Volley.

Oltre ai prossimi impegni della prima squadra in casa modicana ci si prepara ad affrontare gli impegni delle compagini giovanili nei rispettivi campionati.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – ASD PGS JUVENILIA CATANIA 0

(25/22;27/25;25/21)

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