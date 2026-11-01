Violenta aggressione nei pressi della Chiesa della Consolazione a Scicli: uomo colpito alla testa con una bottiglia

Sull’episodio indagano i Carabinieri. Nella giornata di sabato, i militari dell’Arma hanno provveduto ad acquisire i filmati presi dai sistemi di videosorveglianza della zona: le immagini saranno fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione, chiarire i motivi del gesto ed individuare formalmente le responsabilità dell’accaduto.

Scattato l’allarme, sul posto è tempestivamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima del necessario trasferimento in strutture adeguate per gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe aggredito un altro individuo colpendolo violentemente alla testa con una bottiglia di birra. Entrambi i soggetti coinvolti risultano essere residenti a Scicli.

SCICLI, 01 Novembre 2026 – Serata di violenza a Scicli. Nella tarda serata di venerdì, intorno alle 20.30, si è verificato un grave episodio nei pressi della chiesa della Consolazione, nel cuore del centro cittadino.

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