Un defibrillatore per la sicurezza di tutti. Il Comune consegna l’AED alla Real Monterosso

Monterosso Almo, 01 novembre 2026 – Un defibrillatore in più significa una possibilità in più di salvare una vita. Con questo spirito, in occasione della prima partita di campionato del Monterosso Calcio, il Comune di Monterosso Almo ha consegnato ufficialmente alla A.S.D. Real Monterosso un defibrillatore semiautomatico AED.

Un gesto concreto per la sicurezza di tutti, frutto del progetto vincitore del Bilancio Partecipativo del Comune di Monterosso Almo. L’iniziativa, proposta proprio dalla A.S.D. Real Monterosso, è stata molto votata dai cittadini ed è oggi finalmente diventata realtà. Come recita la locandina ufficiale diffusa dal Comune – “Insieme per una comunità più sicura” – “Lo sport unisce, la sicurezza protegge”.

“ Un’iniziativa nata dalla partecipazione e dalla capacità di trasformare una proposta in un risultato concreto per tutta la comunità – fanno sapere gli amministratori comunali –. Lo sport non è soltanto competizione, aggregazione e passione: è anche attenzione alle persone, prevenzione e sicurezza”.

Soddisfazione è stata espressa per il percorso virtuoso del Bilancio Partecipativo, strumento di democrazia diretta che permette ai cittadini e alle associazioni di indicare le priorità e vedere realizzati progetti utili alla collettività.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla ASD Real Monterosso per aver promosso il progetto e a tutti coloro che, attraverso il voto al Bilancio Partecipativo, hanno contribuito a renderlo possibile.

Quando la partecipazione produce risultati concreti, a vincere è tutta Monterosso.

Nella foto il sindaco Salvatore Pagano, l’assessore Paolo Amato e i dirigenti della ASD Real Monterosso con tutta la squadra durante la consegna del defibrillatore.

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