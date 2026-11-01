Pozzallo. Halloween in mano ai teppisti, devastazione e paura in città 

POZZALLO, 01 Novembre 2026 – Una serata di festa e spensieratezza si è trasformata in una notte di tensioni e devastazioni a Pozzallo. Nella notte di Halloween, un gruppo di giovanissimi con il volto coperto si è reso protagonista di pesanti atti vandalici in diverse zone del centro cittadino.
Il bilancio dei danni tracciato dall’Amministrazione comunale è pesante. Aiuole distrutte, contenitori dei rifiuti divelti e lampioni della pubblica illuminazione mandati in frantumi. A questi episodi si aggiungono le segnalazioni dei cittadini che, tramite i canali social del Comune, hanno denunciato una situazione fuori controllo, culminata nel lancio ravvicinato di petardi ed esplosivi e persino di bengala contro le vetrine di alcune attività commerciali, tra cui il self-service di una tabaccheria. Già individuato dalle Forze dell’Ordine un quattordicenne italiano di Pozzallo.
Sotto al post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Pozzallo si è scatenata l’indignazione dei followers. Nei commenti, i residenti hanno arricchito il quadro della serata segnalando ulteriori episodi e molti hanno lamentato il lancio mirato di uova e arance contro le facciate dei palazzi storici e le auto in sosta, mentre altri hanno descritto gruppi di ragazzini che bloccavano il passaggio dei pedoni per lanciare petardi a ridosso dei marciapiedi, spaventando anziani e famiglie con bambini. Diversi utenti hanno espresso esasperazione per la mancanza di educazione e il totale disprezzo del bene pubblico, invocando sanzioni esemplari non solo per i minori ma anche per i loro genitori.
L’allarme è scattato nella tarda serata, spingendo il sindaco Roberto Ammatuna a richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine per disperdere i responsabili e mettere in sicurezza le strade. Le indagini, avviate tempestivamente grazie al monitoraggio del territorio, hanno già registrato una prima svolta, Un quattordicenne italiano residente a Pozzallo, secondo quanto riferito dal sindaco Ammatuna, è stato ufficialmente identificato dalle autorità.
Il primo cittadino ha espresso ferma condanna per l’accaduto e ha già avviato contatti diretti con il Questore di Ragusa per fare totale chiarezza sulla vicenda. Il sindaco pozzallese ha altresì dichiarato che bisogna individuare i protagonisti di questi sciagurati episodi e, nello stesso tempo, cercare di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti.
Per fronteggiare l’accaduto e arginare il fenomeno del vandalismo giovanile, l’amministrazione ha annunciato per la giornata di domani la convocazione urgente del Tavolo tecnico permanente per la sicurezza, mirato a coordinare nuove misure di controllo sul territorio e a prevenire ulteriori disordini.
Dure parole sono state espresse anche dal candidato a sindaco, Pino Asta, sui propri profili social.
Pozzallo. Halloween in mano ai teppisti, devastazione e paura in città
POZZALLO, 01 Novembre 2026 – Una serata di festa e spensieratezza si è trasformata in una notte di tensioni e devastazioni a Pozzallo. Nella notte di Halloween, un gruppo di giovanissimi con il volto coperto si è reso protagonista di pesanti atti vandalici in diverse zone del centro cittadino.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.
2 commenti su “Pozzallo. Halloween in mano ai teppisti, devastazione e paura in città ”
Questa festa oscena chi l’ha importata da noi ??
Autorizzare gente mascherata a girare in piazza è un reato .
I cagnuoli hanno voluto emulare i devastatori milanesi !!
I ragazzi sono sempre stati portati a distruggere, certi tipi di ragazzi naturalmente, una minoranza!!
Dargli la possibilità di girare mascherati è come dare un’accendino a un drago !!
L’idiozia di avvalorare questo schifo di manifestazioni è senza limiti!!
Adesso il sindaco di sinistra, il perfetto sindaco di sinistra, vuole capire il disagio ,vuole capire le motivazioni, vuole trovare delle giustificazioni, probabilmente li troverà!! Incolpera la destra !! Peccato che ha Pozzallo amministrano i comunisti!!
Fermo restando che è esecrabile e condannabile qualsiasi atto di violenza verso persone e cose è altrettanto superfluo e assurdo “cercare di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti”. Infatti, in questo paese è sotto gli occhi di tutti la totale assenza di politiche giovanili, la mancanza di luoghi di aggregazione, l’ aumentato consumo di sostanze stupefacenti soprattutto fra i minori, l’ incapacità genitoriale a gestire da sola le varie problematiche, la mancanza di un valido servizio sociale comunale che possa farsi carico di affrontare seriamente alcuni dei problemi che attanagliano famiglie e individui, la scarsa presenza sul territorio della Polizia Municipale ridotta all’ osso nel corso degli ultimi anni, senza che nulla fosse stato fatto e che ha di fatto consegnato il territorio al rumore, al disordine, alla sporcizia, all’ illegalità e al delirio di onnipotenza di alcuni, facendo crescere quel senso di anarchia e di immunità soprattutto in quei giovani e in quegli adulti che di loro si sono serviti per un interesse personale. Non esistono “ragazzi e giovani cattivi”, esistono solo adulti e istituzioni che di loro non si occupano dimenticando l’ importante compito a loro spettante: educarli e responsabilmente accompagnarli nelle loro fasi di crescita per aiutarli a diventare adulti civili, consapevoli e responsabili.