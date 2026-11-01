Pozzallo. Halloween in mano ai teppisti, devastazione e paura in città

POZZALLO, 01 Novembre 2026 – Una serata di festa e spensieratezza si è trasformata in una notte di tensioni e devastazioni a Pozzallo. Nella notte di Halloween, un gruppo di giovanissimi con il volto coperto si è reso protagonista di pesanti atti vandalici in diverse zone del centro cittadino.

Il bilancio dei danni tracciato dall’Amministrazione comunale è pesante. Aiuole distrutte, contenitori dei rifiuti divelti e lampioni della pubblica illuminazione mandati in frantumi. A questi episodi si aggiungono le segnalazioni dei cittadini che, tramite i canali social del Comune, hanno denunciato una situazione fuori controllo, culminata nel lancio ravvicinato di petardi ed esplosivi e persino di bengala contro le vetrine di alcune attività commerciali, tra cui il self-service di una tabaccheria. Già individuato dalle Forze dell’Ordine un quattordicenne italiano di Pozzallo.

Sotto al post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Pozzallo si è scatenata l’indignazione dei followers. Nei commenti, i residenti hanno arricchito il quadro della serata segnalando ulteriori episodi e molti hanno lamentato il lancio mirato di uova e arance contro le facciate dei palazzi storici e le auto in sosta, mentre altri hanno descritto gruppi di ragazzini che bloccavano il passaggio dei pedoni per lanciare petardi a ridosso dei marciapiedi, spaventando anziani e famiglie con bambini. Diversi utenti hanno espresso esasperazione per la mancanza di educazione e il totale disprezzo del bene pubblico, invocando sanzioni esemplari non solo per i minori ma anche per i loro genitori.

L’allarme è scattato nella tarda serata, spingendo il sindaco Roberto Ammatuna a richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine per disperdere i responsabili e mettere in sicurezza le strade. Le indagini, avviate tempestivamente grazie al monitoraggio del territorio, hanno già registrato una prima svolta, Un quattordicenne italiano residente a Pozzallo, secondo quanto riferito dal sindaco Ammatuna, è stato ufficialmente identificato dalle autorità.

Il primo cittadino ha espresso ferma condanna per l’accaduto e ha già avviato contatti diretti con il Questore di Ragusa per fare totale chiarezza sulla vicenda. Il sindaco pozzallese ha altresì dichiarato che bisogna individuare i protagonisti di questi sciagurati episodi e, nello stesso tempo, cercare di capire i motivi e le ragioni di questi comportamenti.

Per fronteggiare l’accaduto e arginare il fenomeno del vandalismo giovanile, l’amministrazione ha annunciato per la giornata di domani la convocazione urgente del Tavolo tecnico permanente per la sicurezza, mirato a coordinare nuove misure di controllo sul territorio e a prevenire ulteriori disordini.

Dure parole sono state espresse anche dal candidato a sindaco, Pino Asta, sui propri profili social.

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