Modica, rapina in via Sacro Cuore: preso di mira il negozio Sportado

MODICA, 01 Novembre 2026 – Una rapina scuote la tranquillità della comunità modicana e riaccende i riflettori sul tema della sicurezza per le attività commerciali del territorio. Questa sera, intorno alle 20, un commando di malviventi ha preso di mira il negozio Sportado, situato nella centralissima via Sacro Cuore, agendo nei momenti immediatamente precedenti alla chiusura dell’esercizio.

Secondo le prime informazioni, i malviventi sono entrati in azione cogliendo di sorpresa il personale presente. Subito dopo aver messo a segno il colpo e aver sottratto l’incasso, i responsabili si sono dati a una rapida fuga, riuscendo a far perdere le lori tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’allarme è scattato tempestivamente: sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i primi rilievi. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni e verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, dislocate lungo via Sacro Cuore e nelle vie limitrofe, le cui registrazioni potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i rapinatori.

L’episodio di questa sera arriva a pochissimi giorni di distanza da un altro grave fatto di cronaca che ha colpito il tessuto economico cittadino. Soltanto recente era stato, infatti, il colpo ai danni del punto vendita Bruno Euronics, dove una banda di malviventi incappucciati era riuscita a forzare la saracinesca d’ingresso utilizzando un flex.

Il susseguirsi di questi due episodi in un arco di tempo così ristretto sta generando forte apprensione tra i negozianti di Modica, che chiedono ora un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne per tutelare le attività del centro e della periferia.

Le indagini sulla rapina di questa sera proseguono a ritmo serrato; ulteriori aggiornamenti sull’entità del bottino e sulle modalità precise del colpo sono attesi nelle prossime ore.

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