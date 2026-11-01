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Attualità | Modica

Modica, Poidomani nuovo presidente della scuola di formazione politica e culturale “Failla”

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MODICA,  01 Novembre 2026 – Cambio al vertice per la Scuola di Formazione Politica e Culturale “Virgilio Failla”. In seguito alle dimissioni presentate dall’avvocato Angela Allegria per motivi personali, il Direttivo dell’associazione si è riunito lo scorso 27 ottobre 2026 per definire la nuova guida della struttura.

Dopo aver preso atto e accettato le dimissioni della presidente uscente, il Direttivo ha eletto all’unanimità il docente di Storia contemporanea presso l’Università di Catania, professor Giancarlo Poidomani, come nuovo Presidente della Scuola.

La riunione è stata anche l’occasione per un ampio e proficuo confronto sulle future attività formative ed educative rivolte agli istituti scolastici, oltre che sulle prospettive strategiche e sul ruolo che l’Associazione intende svolgere nel tessuto socio-culturale di Modica e dell’intero territorio ibleo.

Sotto la guida del neo presidente Poidomani, la Scuola conferma la sua missione fondamentale: stimolare una rinnovata partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica del territorio, contribuendo in modo concreto alla formazione di una nuova classe dirigente competente, preparata e consapevole nella gestione della cosa pubblica.

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