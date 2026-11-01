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Ispica, notte da incubo tra i giovanissimi: undicenni ubriachi e l’allarme dei residenti. Muraglie: «Dobbiamo capire»

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Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 01 Novembre 2026 – Un racconto drammatico, intriso di rabbia e preoccupazione, riaccende i riflettori sull’emergenza alcol tra i giovanissimi a Ispica. A denunciare quanto accaduto nella serata di ieri nei pressi della piazzetta della Santissima Annunziata è una residente che, vissuta l’esperienza in prima persona, ha affidato ai social un accorato appello al territorio.

Secondo la testimonianza, diversi ragazzini di appena 11 anni si sarebbero trovati in uno stato di grave alterazione psicofisica, incapaci persino di reggersi in piedi. «Ho fatto di tutto per reggerli — racconta la donna —. Una bambina, accasciatasi su una sedia all’interno di un locale, piangeva disperata ripetendo “non vedo, non vedo”». A rendere il quadro ancora più sconfortante, la presunta indifferenza dell’attività commerciale interessata e la risposta sconcertante ricevuta alle chiamate di emergenza alle forze dell’ordine, che avrebbero lamentato l’assenza di pattuglie disponibili sul territorio.

L’episodio, come sottolineato nella denuncia, non sarebbe isolato: già un paio di settimane fa si era registrato un intervento dell’ambulanza in piazza per soccorrere altri studenti delle scuole medie in stato di ebbrezza.

La testimone rivolge così un duro richiamo su tre fronti: ai commercianti, affinché facciano rispettare il divieto assoluto di vendita di alcol ai minori e prestino soccorso a chi si trova in difficoltà; alle istituzioni e alle forze dell’ordine, per garantire una presenza reale e controlli capillari; infine ai genitori e all’intera comunità, chiamati a fare rete per la tutela dei più giovani.

Sulla vicenda è subito intervenuto il sindaco Pierenzo Muraglie, che ha risposto pubblicamente alla cittadina manifestando la volontà di andare in fondo alla questione: «Ho provato a chiamarLa più volte perché abbiamo necessità di capire meglio rispetto a quanto ha riferito. Grazie». Un segnale chiaro che spinge verso il necessario chiarimento dei contorni di una vicenda che scuote l’intera città.

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1 commento su “Ispica, notte da incubo tra i giovanissimi: undicenni ubriachi e l’allarme dei residenti. Muraglie: «Dobbiamo capire»”

  1. Gino

    Non infine ai genitori, ma in primis ai genitori.
    Dove stavano i genitori????? Sono presenti solo a picchiare professori per un rimprovero al figlio maleducato e senza rispetto verso il prossimo. Genitori completamente assenti e non in grado di fare i genitori. Fallimento su tutti i fronti.

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