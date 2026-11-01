Ispica: arrestata 35enne per una rapina del 2024. Deve scontare quasi tre anni di carcere

ISPICA, 01 Novembre 2026 – Diventa definitiva la condanna per la 35enne ispicese responsabile, insieme ad altri due complici, della rapina aggravata ai danni di una tabaccheria del centro cittadino avvenuta nell’aprile del 2024.

I Carabinieri della Stazione di Ispica le hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ragusa, dopo che la sentenza pronunciata nel 2025 dal Tribunale ibleo e confermata dalla Corte d’Appello di Catania è passata in giudicato nel mese di ottobre 2026. La donna dovrà scontare una pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione (in parte già espiata), oltre al pagamento di una multa di 1.200 euro, proseguendo la detenzione in regime di arresti domiciliari.

A incastrare la banda erano state le indagini immediate condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica. Fondamentali si rivelarono le immagini dei sistemi di videosorveglianza di Ispica, che avevano ripreso la donna mentre svolgeva il ruolo di “palo” e immortalato un maldestro dettaglio: il tentativo di camuffare con del nastro adesivo la targa dell’auto usata per il colpo, particolare che ha consentito agli investigatori dell’Arma di risalire ai responsabili.

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