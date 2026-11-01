Gangi, agguato mortale all’imprenditore Barreca: ucciso a fucilate il cognato del vescovo di Ragusa

GANGI, 01 Novembre 2026 – È una vera e propria tragedia familiare e istituzionale quella che sconvolge il territorio madonita e la Chiesa iblea: Alessandro Barreca, imprenditore agricolo di 54 anni trovato massacrato da due colpi di fucile al petto nelle campagne di Gangi, era infatti il cognato del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. Una notizia che aggiunge uno sgomento profondo a un delitto già brutale e misterioso, unendo nel dolore le comunità di Gangi e dell’intera diocesi di Ragusa, strettasi da subito attorno al proprio pastore.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella notte tra le campagne di Gangi e Nicosia, in contrada Rolica. La vittima giaceva esanime accanto alla sua Jeep, con il motore ancora acceso a breve distanza dalla propria azienda agricola. A far scattare l’allarme è stata la moglie di Barreca che, trovandosi a Palermo, nel pomeriggio ha iniziato a cercare invano il marito. Non vedendolo rientrare e non ottenendo alcuna risposta ai continui messaggi e alle telefonate, la donna si è rivolta alle forze dell’ordine. Attorno all’una e trenta di notte la drammatica scoperta da parte dei Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e il medico legale. La Procura di Termini Imerese, che coordina l’inchiesta, ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo per l’autopsia. Gli investigatori indagano a 360 gradi senza escludere alcuna pista, ascoltando i familiari ed esaminando i filmati dei sistemi di videosorveglianza delle aziende della zona per ricostruire le ultime ore di vita del 54enne e risalire all’autore dell’agguato.

L’omicidio ha lasciato sotto shock la comunità locale. “In paese non si verificava un omicidio forse da cinquant’anni. Lo conoscevano tutti e non riusciamo a comprendere il movente”, ha dichiarato il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello. Nel frattempo, messaggi di cordoglio e vicinanza si susseguono per la famiglia dell’imprenditore – che lascia la moglie e un figlio di 18 anni – e per monsignor La Placa, provato dal terribile lutto che ha colpito la sua famiglia.

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