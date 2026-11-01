Eccellenza, calcio. Dominio e rammarico per il Vittoria. Contro il Giarre finisce 1-1

CAMPIONATO DI ECCELLENZA B

GIARRE – VITTORIA 1 – 1

GIARRE, 01 Novembre 2026 – Nella trasferta valida per l’8ª giornata del Campionato d’Eccellenza, il Football Club Vittoria ASD chiude 1-1 contro il Giarre. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Vittoria allunga a tre la striscia di risultati utili consecutivi ma torna dalla trasferta di Santa Teresa di Riva con la sensazione di aver lasciato per strada due punti, dopo una gara condotta con personalità e numerose occasioni da gol.

Il fischio d’inizio, posticipato alle ore 18:00 per motivi tecnici, vede i biancorossi partire con il giusto atteggiamento. Mister Galfano conferma la formazione iniziale di domenica scorsa e la squadra risponde con una prestazione convincente, prendendo subito in mano il gioco e mettendo in difficoltà gli avversari.

Il vantaggio si concretizza al 23’ del primo tempo con un’azione costruita sulla fascia. Il cross trova pronto il capitano Lorenzo Leggio, che con un preciso colpo di testa manda il pallone all’incrocio dei pali. Il Vittoria sfiora subito il raddoppio con Tassi, che va in rete su assist di Ruffino ma il gol viene annullato per fuorigioco. Il Giarre prova a reagire, soprattutto sui calci piazzati, senza però riuscire a creare particolari pericoli.

Nella ripresa al 10’, i biancorossi hanno una grande occasione per mettere al sicuro il risultato. Sul cross di Słojkowski, Simola calcia a colpo sicuro ma trova un avversario pronto a respingere il pallone sulla linea. Sulla ribattuta Tassi non riesce a trovare la porta. Un’occasione mancata che finisce per pesare sul risultato finale. Al 39’ infatti, arriva il pareggio del Giarre. Su un calcio di punizione da circa trenta metri, La Vardera trova la rete grazie a un varco nella barriera biancorossa, riportando la gara in equilibrio al primo vero episodio favorevole per i padroni di casa.

Nel finale il Vittoria prova a ritrovare il vantaggio ma il risultato non cambia. L’1-1 lascia inevitabilmente delusione per le tante occasioni create e per una prestazione che avrebbe meritato una ricompensa maggiore. Resta però la conferma di una squadra solida, capace di imporre il proprio gioco anche in trasferta e determinata a proseguire il proprio cammino positivo in campionato.

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