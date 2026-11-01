Calcio, serie D. Crollo Ragusa a Reggio Calabria: pesante 5-2 con la Reggina ed ultimo posto in classifica

REGGIO CALABRIA, 01 Novembre 2026 – Il Ragusa torna dalla trasferta dello stadio “Granillo” con una pesante sconfitta per 5-2 contro la Reggina, maturata nella decima giornata del campionato di Serie D. Un risultato che rispetta i pronostici della vigilia ma che ha conseguenze pesantissime sulla classifica degli azzurri, ora precipitati all’ultimo posto e raggiunti dall’Enna, reduce dal pareggio sul campo del Trapani.

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