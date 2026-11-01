Calcio, Seconda Categoria. Impresa del Motia: Gela espugnata in piena emergenza

SECONDA CATEGORIA

TERRANOVA GELA – MOTIA FUTURO CALCIO 1 – 3

GELA, 01 Novembre 2026 – Una vittoria di carattere, cuore e sacrificio. Con soli dodici giocatori di movimento e due portieri a disposizione nella sfida contro il Terranova Gela, valida per il campionato di Seconda Categoria, il Motia Futura Calcio scende in campo determinato a dare tutto e riesce nell’impresa di conquistare tre punti pesantissimi in trasferta.

Nonostante la rosa ridotta ai minimi termini e le difficoltà alla vigilia, la formazione modicana allenata da mister Di Grandi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, sfoderando una prestazione impeccabile sotto il profilo dell’intensità e del gioco.

A firmare lo straordinario successo esterno sono state le reti di Giovanni e Lorenzo Scivoletto e di Catrame, protagonisti di un match che regala alla squadra non solo i tre punti, ma anche una grande iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

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