Bilancio a Ragusa, Iacono rompe il silenzio: «Nessuna fuga dal dissesto, i conti sono in sicurezza»

RAGUSA, 01 Novembre 2026 – Dopo le polemiche emerse a seguito delle sue dimissioni dalla carica di assessore al Bilancio e le speculazioni su un presunto squilibrio della gestione finanziaria 2026, Giovanni Iacono interviene pubblicamente per chiarire la propria posizione e fare il punto sulla tenuta delle casse comunali.

L’ex assessore respinge con fermezza le ricostruzioni diffamatorie che collegano la sua uscita di scena ai conti dell’Ente: «Le mie dimissioni sono state una scelta volontaria, le cui motivazioni sono trasparenti e protocollate in due pagine consegnate al Sindaco e al Segretario generale. In oltre otto anni di mandato — spiega Iacono — il lavoro svolto sul bilancio è stato straordinario e certificato da tutti gli organi di controllo indipendenti, a partire dal Collegio dei Revisori».

Entrando nel merito del presunto buco di bilancio, Iacono precisa che la Ragioneria non genera le spese e che, fino al giorno del suo addio, il Dirigente del settore non aveva evidenziato alcuna criticità finanziaria. La situazione di squilibrio di parte corrente, approvata dalla Giunta con la deliberazione n. 359 del 20 ottobre 2026 (atto al quale Iacono non ha partecipato essendo già dimissionario), è scaturita da una relazione dirigenziale che ha rilevato un «incremento eccezionale e imprevedibile dei costi gestionali», emerso solo dopo la regolare salvaguardia degli equilibri chiusa lo scorso 31 luglio.

«Dichiarare lo squilibrio è stata un’opzione legittima della Giunta di fronte a spese sopravvenute — prosegue l’ex assessore — ma la bontà della gestione di questi anni è dimostrata proprio dalla presenza dei paracadute finanziari necessari a coprire la criticità». Il Comune può infatti contare su un consistente Fondo passività potenziali e su un avanzo libero di amministrazione che supera i 4,7 milioni di euro.

In conclusione, Iacono augura buon lavoro al suo successore, il neo assessore Antoci, ricordando che la macchina comunale dispone di tutti gli strumenti normativi e tecnici per assorbire i costi straordinari senza compromettere la stabilità finanziaria della città.

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