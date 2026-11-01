Bando Agripesca IRCA, dal 30 novembre via alle domande. “Risposte concrete e liquidità immediata per i nostri agricoltori e pescatori”

PALERMO, 01 Novembre 2026 – Diventa pienamente operativo il Bando Agripesca gestito dall’IRCA (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione e alle Imprese). Dopo l’approvazione della norma inserita nella Finanziaria Regionale 2026 a firma dell’Onorevole Ignazio Abbate, le aziende dei comparti agricolo e ittico siciliani avranno finalmente accesso ai finanziamenti a tasso agevolato per la gestione corrente e l’acquisto di scorte. Lo sportello telematico sulla piattaforma “Irca Agevola” aprirà ufficialmente alle 11 del 30 novembre 2026.

“Il percorso iniziato con la norma a mia firma nella Finanziaria 2026 giunge oggi al suo obiettivo primario: mettere a disposizione del mondo agricolo e della pesca strumenti operativi, rapidi e privi di inutili intoppi burocratici. Un ringraziamento doveroso va agli Assessori Edy Tamajo e Luca Sammartino, al Commissario IRCA Rizzo, al Direttore Generale Terranova e a tutta la struttura dell’Istituto per il grande lavoro di squadra svolto.”.La misura mette a disposizione momentaneamente una dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in 3,5 milioni di euro destinati all’esercizio e 1,5 milioni riservati alle scorte. A breve verrà incrementata con ulteriori 2 milioni di euro messi a disposizione da un altro emendamento dell’Onorevole Abbate. Le agevolazioni si rivolgono all’intero tessuto produttivo siciliano dei settori primari, includendo le imprese agricole individuali, societarie e cooperative, le aziende di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli agriturismi regolarmente iscritti all’elenco regionale e dotati di fascicolo aziendale attivo presso un CAA, nonché l’intero comparto della pesca, dell’acquacoltura, della filiera ittica e delle attività di pescaturismo e ittiturismo con iscrizione al Registro delle Imprese della Pesca. Tutte le realtà beneficiarie dovranno avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Siciliana. L’importo concedibile per ciascuna impresa varia da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro. Per il credito d’esercizio la cifra è parametrata al 25% del volume d’affari dell’ultimo esercizio fiscale, stabilendo comunque il tetto massimo di 5.000 euro per le imprese di nuova costituzione o con fatturato inferiore a 20.000 euro. Per i finanziamenti scorte, l’importo è commisurato alle spese effettivamente sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della richiesta. Il piano di rimborso prevede una durata compresa tra 28 e 32 mesi con 4 mesi di preammortamento, a tassi notevolmente agevolati nei limiti del de minimis e con condizioni ancora più favorevoli per i giovani imprenditori. Tra i vantaggi principali figurano l’assenza totale di garanzie reali richieste e una procedura d’assegnazione valutativa a sportello basata esclusivamente sull’ordine cronologico di invio delle domande per cui sarà fondamentale la velocità di presentazione della domanda. Le risorse sono destinate a garantire la continuità aziendale attraverso il sostegno alla liquidità immediata per far fronte ai rincari energetici e alle emergenze climatiche, oltre che per la copertura dei costi legati alle scorte di magazzino. Rientrano tra le uscite ammissibili per l’agricoltura l’acquisto di fitofarmaci, fertilizzanti, mangimi, energia elettrica e carburanti agricoli, mentre per il settore ittico si includono materiali come reti, cime, novellame, sistemi di conservazione, carburanti e lubrificanti. Per accedere alla procedura telematica sulla piattaforma “Irca Agevola”, le imprese dovranno allegare la documentazione fiscale relativa agli ultimi bilanci depositati o alle dichiarazioni dei redditi, l’attestazione del conto corrente aziendale con contestuale mandato SEPA per l’addebito delle rate e le attestazioni di settore relative al Fascicolo Aziendale o all’iscrizione al Registro delle Imprese della Pesca. Per le richieste legate al finanziamento scorte occorrerà inoltre presentare le fatture quietanzate o i preventivi formali, accompagnati da una specifica asseverazione tecnica redatta da un professionista qualificato per velocizzare l’istruttoria.

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