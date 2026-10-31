Tradate dice no alle mafie: successo per la presentazione del volume “Lotta alle mafie”. Tra i protagonisti anche il poliziotto modicano La Perna

TRADATE, 31 Ottobre 2026 – Una serata intensa, ricca di emozioni e di profonda riflessione civile si è tenuta a Tradate (Varese), in occasione della presentazione del volume “Lotta alle mafie”. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, riunitosi per riflettere sui temi cruciali della legalità, del futuro delle nuove generazioni e della presenza della criminalità organizzata sul territorio.

Al centro della serata vi è stata una partecipata tavola rotonda che ha riunito i coautori del libro: Luca Intennimeo, Don Giusto Della Valle, Andrea Marino e il poliziotto modicano Giovanni La Perna.

Un plauso particolare va alla presenza e al contributo di Giovanni La Perna, servitore dello Stato originario di Modica, che ha portato nel dibattito tradatese la sua preziosa esperienza in occasione della strage di Via D’Amelio a Palermo e il punto di vista di chi, quotidianamente, è in prima linea nella tutela della giustizia e della sicurezza. Il suo intervento ha arricchito il confronto, offrendo spunti profondi sulla realtà sociale del nostro Paese e sulle dinamiche del fenomeno mafioso, non più confinato alle sole aree di tradizionale insediamento, ma radicato e attivo anche nel tessuto economico e sociale della Lombardia.

Nel corso del dibattito si è discusso a lungo di giovani, del loro futuro e della necessità di sviluppare anticorpi culturali contro la criminalità. Come sottolineato dai relatori, conoscere la realtà, comprendere i fatti e coltivare un pensiero critico e libero rappresentano condizioni indispensabili per costruire una società più giusta e consapevole.

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