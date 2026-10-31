Stadio “Pietro Scollo” Modica: 190 mila euro per il nuovo impianto di illuminazione grazie a un emendamento dell’On. Ignazio Abbate

Modica, 31 ottobre 2026 – “Con l’inserimento e l’approvazione del mio emendamento all’interno della manovra finanziaria regionale, compiamo un altro passo decisivo per l’ammodernamento e la valorizzazione delle infrastrutture sportive del nostro territorio”. Lo dichiara l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione all’ARS, annunciando lo stanziamento di un contributo di 190.000 euro destinato alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione per lo Stadio “Pietro Scollo” di Modica. L’intervento, fortemente voluto e sostenuto dallo stesso Onorevole Abbate, punta a risolvere una criticità fondamentale per l’impianto modicano, garantendo standard moderni di efficienza e sicurezza. “Avevamo assunto un impegno preciso con la comunità modicana e con il mondo sportivo locale, e oggi quell’impegno si trasforma in un risultato concreto. Dopo il lavoro portato avanti per altre realtà della nostra provincia, come lo stadio di Vittoria, era fondamentale dare una risposta immediata e tangibile anche al “Pietro Scollo” di Modica che ospita non solo il Modica Calcio, indubbiamente la realtà calcistica più importante della città, ma anche il Frigintini che sta portando avanti un progetto interessante con tanti giovani. E non dimentichiamo naturalmente l’atletica con i tantissimi appassionati che grazie alle nuove torri faro potranno allenarsi fino a sera. L’obiettivo è dotare la struttura di un impianto di illuminazione all’avanguardia, capace di consentire lo svolgimento di allenamenti e competizioni in notturna in totale sicurezza, abbattendo al contempo i costi di gestione e l’impatto ambientale. Restituire piena funzionalità ed efficienza a strutture chiave come questa significa investire sul futuro dei nostri giovani e sullo sport sano”.

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