Scontro IACP-Pozzallo, Ammatuna attacca il commissario Moscato: «Preferisce Buccheri, ora dia una data per i lavori a Piazzale Italia»

POZZALLO, 31 Ottobre 2026 – Non si placa la polemica istituzionale tra il Comune di Pozzallo e lo IACP di Ragusa. Il sindaco Roberto Ammatuna interviene con toni duri in merito alla replica del commissario straordinario dell’ente case popolari, l’avvocato Giovanni Moscato, sollevando dubbi sulla gestione del personale e chiedendo garanzie immediate per i residenti degli alloggi popolari di Piazzale Italia.

Al centro del contendere c’è l’utilizzo di un professionista dello IACP, la cui collaborazione con il Comune di Pozzallo per 9 ore settimanali era stata interrotta per presunte emergenze organizzative dell’istituto, per poi essere concessa al Comune siracusano di Buccheri per un monte ore persino superiore.

«Prendiamo atto che il Commissario sembra oggi guardare con particolare favore alla provincia di Siracusa più che a quella di Ragusa – afferma Ammatuna –. È una scelta legittima, ma quantomeno singolare se a farne le spese è un Comune della sua stessa provincia. Nessuno ha mai parlato di diritti acquisiti, ma di coerenza istituzionale, leale collaborazione tra enti pubblici e rispetto degli impegni assunti».

Il primo cittadino pozzallese punge poi il vertice dello IACP sulla rapidità con cui sarebbero state superate le criticità interne dell’ente: «Se davvero in appena due mesi è riuscito a risolvere emergenze tanto serie da imporre il rientro immediato del tecnico, siamo di fronte a un modello amministrativo d’eccellenza».

Al di là del botta e risposta politico, Ammatuna sposta l’attenzione sull’incolumità pubblica e sulla sicurezza delle infrastrutture residenziali della città, chiedendo risposte trasparenti e definitive sui cantieri in attesa di avvio.

«Lasciando da parte le polemiche, poniamo una domanda semplice e diretta che interessa ai cittadini: quando inizieranno i lavori nelle palazzine di Piazzale Italia? Non servono slogan o repliche stizzite, serve una data certa. I residenti attendono risposte concrete per prevenire situazioni pericolose e danni a persone o cose, vicende che non devono più ripetersi. Su questo ciascuno deve rispondere del proprio operato, prima ancora che alle istituzioni, davanti alla propria coscienza».

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