Ragusa senza cinema, FdI: “Quali progetti ha l’Amministrazione per riportare il grande schermo in città e rilanciare il centro storico?”

Ragusa, 31 ottobre 2026 – Da mesi Ragusa è sostanzialmente senza un’offerta cinematografica adeguata. La chiusura del Madison e i tempi legati al rifacimento dell’ex Cinema Marino (Teatro della Concordia) hanno lasciato la città con una disponibilità estremamente limitata di sale. Una situazione che impone una domanda: l’Amministrazione comunale si sta concretamente muovendo per riportare il cinema a Ragusa? Vorremmo sapere se siano in corso interlocuzioni con imprenditori e operatori del settore interessati a investire nella riapertura di una o più sale e quali prospettive concrete siano state eventualmente individuate.

Riteniamo che meritino particolare attenzione le strutture dell’ex cinema La Licata, dell’Ideal e del cinema Duemila (tuttora funzionante ma solo per attività teatrale e musicale), valutando tutte le possibili opportunità di recupero e riattivazione, anche attraverso il coinvolgimento di investitori privati.

In quest’area, peraltro, esistono già importanti condizioni favorevoli: due parcheggi coperti, attività di ristorazione e spazi dedicati all’intrattenimento. Elementi che, insieme al recupero delle strutture cinematografiche, potrebbero contribuire alla creazione di un vero polo di attrazione, capace di richiamare cittadini e visitatori, favorire nuovi investimenti, generare opportunità economiche e riportare le persone a vivere il centro storico.

Chiediamo quindi all’Amministrazione Cassì di chiarire se esista una strategia, quali interlocuzioni siano state avviate e se vi sia la volontà di trasformare queste strutture in un progetto concreto di rilancio della città. Ragusa ha bisogno di un centro storico da vivere, non soltanto da attraversare. Il ritorno del cinema potrebbe rappresentare un’importante occasione per restituirgli vitalità e nuove prospettive di sviluppo.

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